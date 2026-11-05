Quién es Pedro Alliana, el vicepresidente que asumiría la Presidencia de Paraguay tras la renuncia de Santiago Peña

El dirigente del Partido Colorado quedaría al frente del Ejecutivo paraguayo para completar el mandato hasta agosto de 2028.

Hoy 16:51

La renuncia de Santiago Peña a la Presidencia de Paraguay abrió un nuevo escenario político en el país vecino y puso en el centro de la sucesión a Pedro Alliana, actual vicepresidente de la República, quien quedaría a cargo del Poder Ejecutivo una vez que se formalice la salida del mandatario.

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Alliana debería asumir la Presidencia para completar el período de gobierno que se extiende hasta agosto de 2028. Su llegada al máximo cargo del país se produce en medio de una fuerte crisis política y financiera, marcada por el colapso de Ueno Bank, los cuestionamientos a la gestión de Peña y el avance de un proceso de juicio político en el Congreso.

Conocido por el apodo de “Mangui”, Alliana es uno de los principales referentes de la Asociación Nacional Republicana (ANR), conocida como Partido Colorado, una de las fuerzas políticas históricas de Paraguay.

Nació el 19 de febrero de 1974 en Pilar, capital del departamento de Ñeembucú. Antes de consolidar su carrera política, trabajó en el ámbito comercial. Su recorrido institucional comenzó a tomar fuerza en 2008, cuando fue elegido gobernador de su departamento, función que desempeñó hasta 2012.

Un año después llegó a la Cámara de Diputados como representante de Ñeembucú, banca para la que fue reelegido en 2018. Durante su paso por el Congreso también ocupó la presidencia de la Cámara Baja en distintos períodos, entre 2019 y 2022.

Su influencia dentro del Partido Colorado creció en julio de 2015, cuando asumió la conducción de la Junta de Gobierno de la ANR. Permaneció en ese cargo hasta enero de 2023 y, durante esos años, fortaleció su vínculo con Honor Colorado, el movimiento interno encabezado por el expresidente Horacio Cartes.

Esa relación fue determinante para su crecimiento político y lo convirtió en uno de los dirigentes de mayor confianza del exmandatario, quien conserva una importante influencia dentro del oficialismo paraguayo.

En 2023, Alliana integró la fórmula presidencial junto a Santiago Peña. Ambos se impusieron en las elecciones generales del 30 de abril y asumieron sus respectivos cargos el 15 de agosto de ese año.

Desde la Vicepresidencia, mantuvo un rol activo en la articulación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, además de conservar su peso dentro de la estructura partidaria que respaldó al Gobierno.

Ahora, tras la renuncia de Peña, su nombre quedó en el centro de la escena política paraguaya. De confirmarse su asunción, deberá conducir el país hasta el final del actual período presidencial, en un contexto atravesado por la crisis bancaria, las tensiones internas del oficialismo y la incertidumbre sobre el futuro político de Paraguay.