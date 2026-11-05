Leandro Paredes se ilusiona con el título de Boca: "Llegamos con la ilusión intacta"

El capitán del Xeneize habló antes de la última fecha del Torneo Clausura y destacó el compromiso del plantel. Boca depende de sí mismo para quedarse con el primer puesto de la tabla anual.

05/11/2026

Leandro Paredes expresó su confianza de cara a la definición de la tabla anual de la Liga Profesional 2026, en la que Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central pelearán por el título. El mediocampista participó este jueves de una conferencia de prensa en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza y dejó en claro la ilusión del conjunto xeneize.

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"Llegamos con la ilusión intacta y con toda la responsabilidad que implica una situación como esta", aseguró el campeón del mundo, quien también destacó la paridad entre los equipos que llegan con posibilidades a la última jornada.

Actualmente, Boca y Argentinos Juniors lideran la tabla anual con 60 puntos, mientras que Rosario Central suma 59. En ese contexto, Paredes reconoció el mérito de sus competidores y valoró el nivel mostrado a lo largo de la temporada.

"Quiero felicitar a Rosario y a Argentinos por cómo juegan. Lo hacen muy bien, al igual que otros equipos, pero se han destacado", manifestó el volante, quien además resaltó el trabajo y la continuidad del proyecto futbolístico del conjunto de La Paternal.

La definición será este sábado 7 de noviembre, desde las 17.30, con tres encuentros simultáneos: Boca recibirá a Defensa y Justicia, Argentinos Juniors enfrentará a Huracán y Rosario Central jugará ante Estudiantes de Río Cuarto.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena es el único que depende de sí mismo: si vence a Defensa y Justicia, se quedará con el título de la tabla anual. Si empata, necesitará que sus dos perseguidores no ganen, mientras que una derrota lo obligaría a esperar caídas de ambos rivales.