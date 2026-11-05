Pampita habló sobre los rumores de separación de Martín Pepa y pidió que respeten su vida privada

La modelo asistió a un desfile este jueves y fue consultada por las versiones que indican que terminó su relación con el polista. Aunque aseguró que está “muy bien”, evitó confirmar o desmentir la ruptura y cuestionó la exposición de su intimidad.

Hoy 22:56

Pampita se refirió públicamente a los rumores de separación de Martín Pepa durante su participación en un desfile de moda este jueves. La modelo posó ante las cámaras y respondió las preguntas de la prensa, aunque dejó en claro que no tiene intenciones de hablar sobre su situación sentimental.

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“Estoy bien, muy bien”, expresó en diálogo con LAM, cuando le consultaron cómo atravesaba este momento. Sin embargo, al ser interrogada directamente sobre una posible ruptura, prefirió mantener la reserva.

“La verdad no quiero entrar en ese tema porque no quiero que mi vida privada esté en televisión. No quiero que mi vida privada esté en el escrutinio”, sostuvo.

Durante la charla, explicó que su decisión también busca proteger a la otra persona involucrada. “Quiero cuidar ciertas cosas, ciertos ámbitos y yo puedo estar expuesta, pero tal vez la otra persona no. Hay que respetar al otro y lo que siente, hay que cuidarlo”, manifestó.

En ese sentido, remarcó que está en su derecho de decidir qué aspectos de su vida comparte públicamente y cuáles prefiere mantener en privado.

Finalmente, les hizo un pedido a los medios que vienen siguiendo las versiones sobre su relación: “Espero que no se metan y nos dejen tranquilos”.

La conductora reconoció que comprende el trabajo periodístico, pero cuestionó la intromisión en su intimidad. “Esta intromisión molesta, causa mala sensación. Obviamente entiendo el trabajo, lo respeto, pero uno puede alimentarlo o no y yo prefiero no hacerlo”, concluyó.