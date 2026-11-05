Nuevos detalles sobre la despedida de Tevez: los shows confirmados y las estrellas internacionales que se sumaron

El Apache prepara un homenaje histórico para el 20 de diciembre, con la presencia confirmada de Lionel Messi y grandes figuras del fútbol mundial.

05/11/2026

Carlos Tevez prepara una despedida a lo grande en La Bombonera, donde el próximo domingo 20 de diciembre reunirá a destacadas figuras del fútbol argentino e internacional. El evento contará con la presencia de Lionel Messi, mientras que todavía se espera la respuesta de Cristiano Ronaldo, quien podría compartir equipo con el capitán argentino por primera vez.

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Entre las estrellas internacionales invitadas aparecen Gianluigi Buffon, Edwin van der Sar, Arturo Vidal y Patrice Evra. A ellos se sumaron recientemente los españoles Fernando Llorente y David Silva, campeones del mundo en 2010 y excompañeros del Apache en Juventus y Manchester City, respectivamente.

También confirmaron su participación históricos de Boca como Juan Román Riquelme, Martín Palermo, Sebastián Battaglia, Nicolás Burdisso y Rolando Schiavi, además de figuras argentinas como Sergio Agüero, Gabriel Batistuta, Esteban Cambiasso, Pablo Zabaleta y Juan Pablo Sorín. La organización espera reunir cerca de 60 invitados.

El encuentro enfrentaría a un equipo de glorias xeneizes, posiblemente dirigido por Carlos Bianchi, contra un combinado de amigos de Tevez y estrellas internacionales, que podría tener como entrenador a Roberto Mancini.

La jornada también tendrá espectáculos musicales confirmados de La Mona Jiménez y Pablo Lescano, mientras que se especula con las posibles participaciones de Ulises Bueno y Trueno. El partido será transmitido por ESPN y podría tener una duración inferior a los 90 minutos.

Por otra parte, la venta de entradas fue postergada para la próxima semana y los detalles se anunciarán a través de la cuenta oficial de Instagram @adiosapacheoficial. Además, el 27 de noviembre se realizará un sorteo para que niños de entre 6 y 12 años puedan ingresar al campo de juego junto a los futbolistas.

La despedida llevará el nombre "De alcanzapelotas a leyenda" y también podría incluir partidos informales en Fuerte Apache, el barrio donde creció el exdelantero. Tevez buscará cerrar su historia como futbolista con una celebración inolvidable junto a sus excompañeros y los hinchas de Boca.