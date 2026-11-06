Causa Malvinas: Argentina llevará al Reino Unido ante un tribunal internacional por la explotación de petróleo

El Gobierno confirmó que la audiencia se realizará el 10 y 11 de noviembre en Alemania, donde buscará frenar las actividades hidrocarburíferas autorizadas por el Reino Unido y defender los derechos soberanos argentinos sobre la plataforma continental.

Hoy 13:56

El Gobierno de Javier Milei confirmó este viernes que la Argentina enfrentará al Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en el marco de una disputa por la exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. La audiencia se desarrollará los días 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, Alemania.

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A través de un comunicado oficial, la Oficina del Presidente informó que el pasado 13 de octubre se presentó una solicitud de medidas provisionales para impedir las actividades petroleras en la zona y proteger los derechos soberanos argentinos sobre la plataforma continental.

La presentación fue elaborada por los equipos jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica, la Cancillería, el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro de la Nación.

Según explicó el Ejecutivo, el objetivo es evitar que las actividades autorizadas unilateralmente por el Reino Unido afecten los recursos naturales que la Argentina considera propios, en una nueva instancia del histórico reclamo de soberanía sobre las islas y los espacios marítimos circundantes.

Para defender la posición nacional, el Gobierno conformó un equipo internacional integrado por tres especialistas en Derecho Internacional.

Entre ellos se encuentra Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, quien participó en el caso de la Fragata Libertad, cuando el tribunal ordenó en 2012 la liberación del buque como medida provisional.

También integran el equipo Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association, reconocido especialista en soberanía sobre recursos naturales, y Agustín Giustiniani, profesor de la Maestría en Solución de Controversias Internacionales de Ginebra (MIDS).

El Gobierno ratificó su reclamo de soberanía sobre Malvinas

En el comunicado, el Ejecutivo reafirmó que continuará defendiendo los recursos naturales argentinos y los derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como los espacios marítimos circundantes.

Además, sostuvo que no admitirá los intentos del Reino Unido de menoscabar esos derechos y ratificó su rechazo a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos autorizadas unilateralmente por el Gobierno británico.

La audiencia en Alemania marcará una nueva instancia en la disputa, en la que Argentina buscará obtener medidas provisionales para frenar las actividades petroleras en la Cuenca Malvinas Norte y resguardar sus derechos sobre los recursos naturales de la región.