"Milei tiene un 45% del electorado que va a votar lo que sea con tal de ir en contra de él"

El analista político Jorge Giacobbe analizó el escenario electoral, las posibilidades de Axel Kicillof, el rol de Patricia Bullrich y el impacto de la economía en el futuro del Gobierno. Lo hizo en diálogo en Radio Panorama, en la previa de su disertación en La Banda.

Hoy 13:43

El consultor en opinión pública y analista político Jorge Giacobbe (h) analizó el escenario político argentino y los desafíos que enfrenta el gobierno de Javier Milei, durante una entrevista con Radio Panorama. Sus declaraciones se dieron en el marco de la presentación del encuentro “Diálogo Federal: La política argentina en perspectiva: claves del escenario actual”, que se realizará este viernes en La Banda.

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Al referirse al respaldo electoral del Presidente, Giacobbe cuestionó una de las afirmaciones que suele realizar Milei sobre su desempeño en las urnas. “Hay errores conceptuales. Lo importante es revisar un evento mal contado, porque después vas a generar procesos de toma de decisiones. El presidente Milei dice que es el más votado de la historia, es mentira. Se refiere a la segunda vuelta, cuando hay que elegir entre Frankenstein y el Hombre Lobo”, sostuvo.

En cuanto a los números actuales del oficialismo, señaló que Milei registra un 36% de imagen positiva y un porcentaje similar de intención de voto. Para el analista, ese respaldo debe interpretarse teniendo en cuenta las expectativas que generó el cambio de Gobierno y el nivel de adhesión que obtuvo el Presidente en 2023.

“En términos de lo que la gente tuvo que transitar en términos de sufrimiento, es un montón. No tiene que ver con condiciones objetivas, sino con cuánto te ilusionaste y cómo viste el 2023”, explicó. También consideró que una parte del electorado votó a Sergio Massa en el balotaje sin identificarse necesariamente con él, sino como una forma de impedir el triunfo de Milei.

En esa línea, planteó que existe un sector de aproximadamente el 45% del electorado que mantiene una posición contraria al actual Presidente y que buscará una alternativa para enfrentarlo. “Va a haber siempre un 45% que se queje. Estará siempre el agorero, el punk, y esto va a generar no solo opinión, sino comportamiento traducido en votos”, afirmó.

El escenario opositor y la figura de Kicillof

Giacobbe también cuestionó la idea de que Milei no tiene adversarios políticos con posibilidades de disputarle el poder. “Se dice que Milei no tiene nadie en frente, y eso me parece tonto. El 45% va a votar lo que sea, simplemente porque va a buscar ir en contra de Milei. Ya demostraron que son capaces de votar a Massa o a Alberto”, expresó.

Sobre las alternativas dentro del peronismo, identificó al gobernador bonaerense Axel Kicillof como la figura que actualmente reúne mejores condiciones de imagen pública dentro de ese espacio. Consideró que Massa tiene una medición inferior y que Máximo Kirchner no representa una opción atractiva para ese electorado.

Sin embargo, advirtió que una buena imagen no garantiza contar con el respaldo de toda la estructura política. “Kicillof mide mejor que cualquiera. Ahora, ¿el resto lo quiere? No lo quieren los de arriba, los que están en paridad y no lo quiere la tercera línea. Tiene opinión pública, pero hay un sistema político que se le resiste”, analizó.

Para el consultor, el desafío del gobernador bonaerense consiste en pasar de ser un candidato competitivo a construir un liderazgo capaz de ampliar su respaldo. “Es importante determinar si buscan un candidato o un líder. Y están buscando un líder. Hay que preguntarse si puede serlo Kicillof. Con la candidatura le alcanza para la segunda vuelta; si desarrolla algún tipo de liderazgo, puede llegar al 51%”, señaló.

También consideró que las diferencias internas no necesariamente impedirán un acuerdo político: “El día que quede demostrado que es el que los puede llevar al poder, viene una negociación. No necesariamente tiene que haber amor. El poder convoca y la posibilidad de llegar también”.

Bullrich, Milei y el futuro del oficialismo

Otro de los nombres que abordó fue el de Patricia Bullrich. Giacobbe destacó su autonomía dentro del espacio político y consideró que sus diferencias con el Presidente y con los sectores más duros de La Libertad Avanza pueden resultar beneficiosas para el oficialismo.

“Su estructura de personalidad es la de una mujer libre, porque hace lo que quiere, para bien o para mal. Sigue su intuición política”, describió.

En ese sentido, sostuvo que una eventual competencia electoral entre Bullrich y Milei no tendría sentido por la diferencia de intención de voto, pero consideró que ambos podrían complementarse. “Que Bullrich se diferencie de Milei y de la parte más dura de La Libertad Avanza les hace bien, no les hace mal”, afirmó.

Además, destacó que la dirigente puede conectar con sectores de la sociedad que atraviesan dificultades económicas y que necesitan una representación diferente. “Está vista como una mujer madura y que puede registrar el dolor que hay del otro lado. Eso complementa a Milei, no lo daña”, agregó.

La economía, el factor determinante para las próximas elecciones

Por último, Giacobbe se refirió al vínculo entre el Gobierno y la sociedad, y al impacto que puede tener la situación económica en las próximas elecciones. Al hablar de las críticas que podría recibir Milei desde distintos sectores, mencionó también al papa León XIV, aunque relativizó su influencia sobre el comportamiento electoral argentino.

“El Papa no sé si le importa tanto la suerte de Milei. Alguna crítica va a tener porque tiene que conectar con el dolor de la gente y Milei se lo va a tener que comer”, expresó.

Para el analista, las especulaciones sobre acontecimientos internacionales o señales políticas pueden ocupar un lugar secundario frente a las condiciones económicas que atraviese la población. “Los argentinos van a decidir la suerte del Presidente en función de lo que les suceda económicamente los meses antes de la elección”, afirmó.

En su análisis, comparó la relación entre el Gobierno y la sociedad con una pareja que atraviesa una crisis profunda y sostuvo que el problema central está vinculado con la capacidad de los ciudadanos para soportar el costo del programa económico.

“El problema de fondo es la economía, incluso para quienes entienden el plan, pero no pueden soportar el dolor. Estamos acostumbrados los argentinos a que en los últimos 50 años destruimos la clase media, pero no estamos acostumbrados a bancarnos el tratamiento hasta el final. Con Macri pasó y ahora con Milei es igual”, concluyó.

El encuentro “Diálogo Federal: La política argentina en perspectiva: claves del escenario actual” se realizará este viernes 6 de noviembre, a las 19, en Maria’s Hotel, ubicado en avenida Belgrano 1231, en La Banda. La disertación estará a cargo de Jorge Giacobbe (h), mientras que la moderación será responsabilidad del licenciado José Luis Flajá.