Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 NOV 2026 | 32º
X
Somos Deporte

River recibió una buena noticia: Gonzalo Montiel presentó un descargo y le reducirían la sanción

El lateral derecho busca que se reduzcan las tres fechas de suspensión que recibió tras su expulsión en el Superclásico ante Boca. El Millonario espera contar con él para los playoffs del Torneo Clausura.

Hoy 13:41

River podría recuperar antes de lo previsto a Gonzalo Montiel, quien presentó un descargo ante el Tribunal de Disciplina de la AFA para solicitar una reducción de las tres fechas de suspensión que recibió por su expulsión frente a Boca en el Superclásico.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En su presentación, el defensor argumentó que su intención fue disputar la pelota y no aplicar un puntapié con fuerza excesiva. Además, comparó su infracción con una jugada protagonizada por Lautaro Blanco minutos antes, que fue sancionada únicamente con tarjeta amarilla.

La dirigencia del Millonario pretende que el castigo se reduzca a una sola fecha, que Montiel ya cumplió durante la victoria ante Aldosivi. De concretarse, el lateral quedaría habilitado para disputar los octavos de final del Torneo Clausura, aunque también existe la posibilidad de que recién pueda regresar en cuartos.

Desde River consideran que la sanción original fue excesiva, teniendo en cuenta que hubo otros 11 casos de expulsiones por juego brusco grave durante el campeonato: ocho recibieron dos fechas de suspensión y los tres restantes fueron castigados con una sola jornada.

Según trascendió, el Tribunal de Disciplina reduciría la sanción, aunque todavía resta conocer la resolución definitiva. La noticia genera expectativas en el cuerpo técnico de Leonardo Ponzio, que busca recuperar jugadores importantes de cara a la fase decisiva del certamen.

TEMAS Club Atlético River Plate
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Prometedor inicio de Franco Colapinto en la primera práctica libre del GP de Brasil de Fórmula 1
  2. 2. La Banda: prorrogan la detención de un joven acusado de balear a un adolescente durante una pelea entre bandas
  3. 3. Santiago del Estero tendrá un viernes sofocante con 35°C y alerta amarilla por fuertes vientos
  4. 4. Denuncian a un efectivo por presunto abuso sexual en una jornada de reentrenamiento
  5. 5. Termas: circulaba en una BMW robada, chocó y sufrió graves heridas
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT