Karina Jelinek explicó por qué abandonó el vegetarianismo: "Mi cuerpo me pide más proteína"

En una entrevista televisiva, la modelo contó que volvió a incorporar carne a su dieta después de años. También habló de su nueva rutina alimenticia y de su pasión por el pádel.
Karina Jelinek sorprendió al contar que dejó de ser vegetariana después de muchos años sin consumir carne. En una entrevista con Puro Show (eltrece), la modelo explicó los motivos que la llevaron a cambiar su alimentación y aseguró que ahora siente que necesita incorporar más proteínas a su dieta.
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“Me gusta, y ahora lo necesito. Estoy haciendo mucho pádel y participando en torneos y demás, y el cuerpo me pide comer, tipo sano, pero bien”, contó cuando le preguntaron por su decisión.
Entre los alimentos que volvió a disfrutar, mencionó el asado, el pollo y hasta una milanesa napolitana al horno. Sin embargo, aclaró que no quiere incorporar preparaciones fritas a su rutina. “Me tienta, no sé, un poco una milanesa napolitana al horno. Cosas fritas, no”, explicó.
Durante la entrevista, la modelo recordó que había mantenido una alimentación vegetariana durante mucho tiempo y reveló que había tomado esa decisión por influencia de una amiga.
“Sí, hace un montón. Por Paz, mi amiga. Vivía a queso, lenteja, poroto, pero bueno, ya no”, relató cuando le preguntaron cómo había sido su experiencia sin consumir carne.
Al ser consultada sobre si se había aburrido de ese tipo de alimentación, Karina coincidió y volvió a señalar que su actividad física fue determinante para el cambio: “Sí, aparte mi cuerpo me pide más proteína y demás. Estoy con muchos torneos y nada. Lo necesito”.
Así, Jelinek contó que decidió modificar sus hábitos alimenticios en función de sus nuevas exigencias deportivas, aunque aclaró que busca mantener una alimentación saludable y evitar las comidas fritas.