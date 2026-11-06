Estafa millonaria en Las Termas: vendió un camión por $19 millones, le pagaron con un cheque sin fondos y apareció en Tucumán

El vehículo fue localizado en una finca de Tafí Viejo, donde personal de Delitos Económicos concretó su secuestro. La Justicia investiga las responsabilidades en la operación denunciada.

Hoy 19:12

Una denuncia por una presunta estafa millonaria en Las Termas de Río Hondo derivó en una investigación policial que permitió recuperar un camión vendido por 19 millones de pesos, cuyo pago se había realizado mediante un cheque que posteriormente fue rechazado por falta de fondos. El vehículo fue encontrado en una finca de la provincia de Tucumán.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según consta en la denuncia, el hecho se originó en diciembre de 2025, cuando Diego Nahuel Soria concretó la venta de un camión Mercedes Benz L 1619/45 en la ciudad termal. La operación se cerró por un monto de $19.000.000 y el comprador entregó un cheque como medio de pago.

Sin embargo, cuando llegó la fecha acordada para cobrarlo, el vendedor descubrió que la cuenta bancaria no contaba con fondos suficientes para cubrir el importe, por lo que decidió radicar la correspondiente denuncia penal.

De esta manera, se inició la causa caratulada “Soria Diego Nahuel c/ Traico Sandro y/o quienes resulten responsables p.s.d. de estafa”, bajo la intervención del Dr. Montenegro.

A partir de las tareas investigativas, personal del Departamento de Delitos Económicos de Santiago del Estero, en colaboración con efectivos de la División Delitos Telemáticos y Económicos de Tucumán, logró establecer el posible paradero del vehículo.

Con un exhorto judicial firmado por el Dr. Diego Martín Vittar, los investigadores se trasladaron hasta una propiedad ubicada sobre la Ruta Nacional 9, kilómetro 1308, en la finca Arévalo, en la zona de Los Nogales, departamento Tafí Viejo, provincia de Tucumán.

En ese lugar encontraron el camión buscado, identificado con el dominio SRB084. Allí se encontraba Carlos Antonio Carta, de 51 años, quien, al ser informado sobre la orden judicial de secuestro, entregó voluntariamente el rodado sin oponer resistencia.

Finalmente, el vehículo quedó secuestrado y a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias de la operación comercial y determinar las eventuales responsabilidades penales de las personas involucradas.