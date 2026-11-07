El Instituto General San Martín marcó un hito educativo con una muestra anual transmitida por streaming

Por primera vez, una institución educativa de Santiago del Estero transmitió íntegramente su exposición anual. La cobertura estuvo a cargo de estudiantes de Periodismo Integral y Deportivo.

Hoy 14:49

El Instituto Superior General San Martín vivió anoche una jornada histórica con la realización de su muestra anual 2026, que tuvo como principal novedad una propuesta tecnológica inédita en la provincia: la transmisión íntegra del evento institucional a través de streaming en vivo.

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La iniciativa estuvo a cargo de los estudiantes de la carrera de Periodismo Integral y Deportivo, quienes asumieron el desafío de llevar adelante la cobertura periodística y audiovisual mediante el canal oficial de YouTube de la institución.

Alumnos de primero, segundo y tercer año trabajaron de manera articulada en las distintas áreas técnicas y periodísticas, demostrando sus conocimientos y habilidades en una experiencia que permitió trasladar el trabajo académico al ámbito de la comunicación digital.

Durante la transmisión, el público pudo conocer el balance de las actividades desarrolladas a lo largo del año mediante videos, galerías fotográficas y diferentes presentaciones multimedia. Las producciones reflejaron el compromiso, la creatividad y el aprendizaje de los estudiantes de las distintas carreras y cátedras.

El importante despliegue contó con la coordinación general de los profesores Daniel Sosa Coronel y Luis Crucianelli, mientras que el rector del establecimiento, profesor Leonardo Ledesma, acompañó y supervisó institucionalmente la propuesta.

De esta manera, el Instituto Superior General San Martín dio un paso significativo en la incorporación de nuevas tecnologías al ámbito educativo, convirtiendo su muestra anual en una experiencia de aprendizaje, producción y comunicación en tiempo real.

La iniciativa no solo permitió visibilizar el trabajo realizado durante el ciclo lectivo 2026, sino que también brindó a los futuros profesionales de la comunicación la posibilidad de poner en práctica sus conocimientos en un acontecimiento institucional de gran relevancia.