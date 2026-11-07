Detienen a un padre por agredir a su hijo en Santa María

Un padre de 26 años fue arrestado en Santa María, Catamarca, por agredir a su hijo de 4 años, luego de un llamado al SAE-911 que alertó a las autoridades sobre la situación de violencia intrafamiliar.

Hoy 15:21

Una alarmante situación de violencia intrafamiliar se registró en la noche de ayer en el departamento Santa María, en la provincia de Catamarca, donde un padre de 26 años fue detenido tras ser acusado de agredir físicamente a su hijo de apenas 4 años. Este incidente subraya la necesidad de acciones rápidas por parte de las autoridades para proteger a los más vulnerables.

El procedimiento se llevó a cabo a las 20:40, después de recibir un llamado urgente al Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911). Ante la gravedad de la situación, efectivos de la Comisaría Departamental Santa María se desplazaron rápidamente al lugar para atender la emergencia. Al llegar, los oficiales confirmaron la alerta y procedieron a arrestar al progenitor en cuestión.

El joven sospechoso fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde permanece a disposición de las autoridades judiciales, específicamente de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial. Este paso es crucial para garantizar que se tomen las medidas adecuadas en este caso de violencia intrafamiliar.

Además del arresto, los efectivos policiales y los equipos de intervención social activaron los protocolos necesarios para asegurar la protección del menor. En este contexto, se recomendó a la madre del niño que presente una denuncia formal en la sede judicial, un proceso fundamental para avanzar en la investigación y garantizar la seguridad del niño.

Este caso pone en evidencia la importancia de la denuncia temprana en situaciones de violencia contra la infancia. Las autoridades enfatizan que cualquier persona puede alertar sobre situaciones de vulneración de derechos de niños y adolescentes de manera anónima y gratuita a través del SAE-911 o de las líneas provinciales de protección a la niñez.

En situaciones de esta naturaleza, la colaboración de la comunidad es esencial para prevenir desenlaces trágicos. La intervención de los vecinos y la pronta actuación de las autoridades pueden marcar la diferencia en la vida de un niño que enfrenta circunstancias de abuso o violencia.

Es fundamental que todos tomemos conciencia de la responsabilidad que tenemos en la protección de nuestros niños. La educación sobre estos temas y la disposición a actuar pueden ser cruciales para erradicar la violencia en el ámbito familiar y asegurar un entorno seguro para los más pequeños.