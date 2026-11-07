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Santiago Peña fue imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio

El Ministerio Público de Paraguay avanzó contra el exmandatario en el marco de la investigación por el caso Ueno Bank, que también involucra a Carlos Carvallo.

Hoy 15:39
Santiago Peña

La Fiscalía de Paraguay imputó al expresidente Santiago Peña en el marco de la investigación conocida como causa Ueno Bank. La acusación contempla los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio.

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La misma medida judicial alcanzó a Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, quien se desempeñó como titular del Banco Central del Paraguay (BCP). En su caso, los fiscales le atribuyeron tres presuntos delitos: lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso.

La imputación fue presentada este sábado por los fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez, luego de que ambos exfuncionarios fueran convocados a prestar declaración indagatoria.

Durante sus respectivas comparecencias, tanto Peña como Carvallo optaron por abstenerse de declarar ante los investigadores.

La causa Ueno Bank se convirtió en un expediente de fuerte repercusión política e institucional en Paraguay, debido a la participación de figuras que ocuparon los principales cargos del Poder Ejecutivo y del sistema financiero nacional.

Ahora, la investigación fiscal deberá avanzar sobre las presuntas irregularidades denunciadas y determinar las eventuales responsabilidades de los imputados.

La imputación constituye una instancia del proceso judicial y no implica, por sí misma, una declaración de culpabilidad.

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