Ciudad en Movimiento: Santiago del Estero vivirá este domingo una carrera de 5K y 10K

El Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero organizará la primera edición de esta propuesta deportiva que reunirá a corredores y vecinos en una jornada de actividad física e integración.

Hoy 15:59

Este domingo 8 de noviembre, Santiago del Estero será escenario de la primera edición de Ciudad en Movimiento, una carrera organizada por el Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero (CASE) que busca promover el deporte y generar un espacio de encuentro para la comunidad.

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La competencia contará con dos distancias, de 5 y 10 kilómetros, y convocará a corredores y vecinos que deseen participar de una jornada dedicada a la actividad física y la vida saludable.

Según informaron desde la organización, la convocatoria será a las 7 de la mañana, mientras que la largada está prevista para las 7.30. Tanto el punto de partida como la llegada estarán ubicados en la sede del Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero.

La iniciativa tendrá su primera edición con el objetivo de reunir a la comunidad a través del deporte, fomentando la participación y el encuentro en un ambiente de integración.

Desde el CASE destacaron la importancia de esta propuesta e invitaron a acompañar una jornada que busca, precisamente, poner a Santiago del Estero en movimiento.