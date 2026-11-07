Una mujer fallece en un accidente de remis en Anta

Una mujer perdió la vida tras un choque entre un remis y una camioneta en Anta, mientras que otra pasajera se encuentra hospitalizada.

Hoy 16:43

Este viernes por la mañana, una mujer falleció en un trágico accidente de tránsito ocurrido en las cercanías de Ceibalito, en el departamento Anta. La víctima, que viajaba como pasajera en un remis, sufrió las consecuencias de un violento choque con una camioneta en la Ruta Provincial 5, a la altura del kilómetro 66. El siniestro se produjo alrededor de las 7 de la mañana y ha conmocionado a la comunidad local.

Según los informes preliminares, la colisión involucró a un vehículo de transporte de pasajeros, un Fiat Cronos de la empresa de remises Montecino, que se dirigía hacia la ciudad de Salta. En el automóvil viajaban dos mujeres, quienes habían abordado el remis con la intención de llegar a su destino. La camioneta, procedente de Tucumán y con rumbo a Aguas Blancas, impactó de manera violenta contra el vehículo de pasajeros.

Tras el impacto, los equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar para asistir a las ocupantes del remis. Ambas fueron trasladadas al hospital de Las Lajitas, donde se les brindó atención médica inmediata. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos médicos, se confirmó el fallecimiento de la pasajera identificada como Luna, quien no logró sobrevivir a las severas lesiones ocasionadas por el accidente.

La otra mujer que viajaba en el remis se encuentra actualmente internada y bajo observación médica debido a las heridas sufridas en el siniestro. Su estado de salud es delicado, y los profesionales médicos continúan evaluando su evolución. La noticia ha generado una gran preocupación entre los familiares y amigos de las víctimas, quienes esperan actualizaciones sobre su recuperación.

En el lugar del accidente, efectivos policiales y personal de Criminalística realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas del choque. A través de estas investigaciones, se espera esclarecer las circunstancias que llevaron a este trágico evento en las carreteras de la provincia de Salta.

Los accidentes de tránsito son una problemática recurrente en Argentina, y este caso pone de manifiesto la necesidad de una mayor concientización sobre la seguridad vial. Es fundamental que los conductores mantengan una conducción responsable y estén atentos a las condiciones de la carretera, especialmente en rutas donde la circulación de vehículos pesados es frecuente.

A medida que avanzan las investigaciones, la comunidad de Anta se une en un sentimiento de duelo por la pérdida de Luna y en apoyo a la otra pasajera, esperando que su recuperación sea pronta y completa. Los accidentes de este tipo subrayan la importancia de seguir trabajando en pro de la seguridad en las vías y promover campañas que fomenten la prevención de siniestros viales en la región.