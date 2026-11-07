El expresidente uruguayo explicó por qué intentó besarle el anillo al papa León XIV

Lacalle Herrera se refirió al episodio que protagonizó durante la recepción al Sumo Pontífice en Montevideo. Aseguró que su intención fue expresar respeto como creyente y sostuvo que actuó sin ningún cargo político.

Hoy 17:20

El expresidente de Uruguay Luis Lacalle Herrera explicó el motivo por el que intentó besarle el anillo al papa León XIV durante el saludo protocolar que tuvo lugar el viernes en Montevideo. El gesto quedó registrado en video y generó numerosas repercusiones en las redes sociales, luego de que el Pontífice retirara la mano para evitarlo.

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El dirigente, de 85 años, defendió su actitud y aclaró que su intención fue realizar una demostración de respeto desde su condición de fiel católico. “Lo hice en calidad de fiel, porque ahora no tengo cargo político”, manifestó al referirse a la escena.

El episodio ocurrió en la Plaza Independencia, cuando el Papa recorría la alfombra roja acompañado por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, durante la ceremonia de bienvenida. En ese momento, León XIV saludó a distintas autoridades y expresidentes del país, entre ellos Julio María Sanguinetti.

Cuando llegó el turno de Lacalle Herrera, ambos se estrecharon la mano, pero el exmandatario se inclinó para besar el anillo papal. El Pontífice retiró el brazo y evitó el contacto. Ante un nuevo intento, volvió a apartar la mano, por lo que finalmente el saludo concluyó con un apretón de manos.

Tras la difusión de las imágenes, el exmandatario del Partido Nacional insistió en que se trató de una manifestación religiosa. “El Papa es el líder de nuestra religión y lleva el anillo del sucesor de San Pedro que es besado por quienes integramos la Iglesia”, argumentó.

También reconoció que le llamó la atención la repercusión que tuvo el episodio y consideró que parte de los comentarios respondían al desconocimiento de las tradiciones católicas.

Lacalle Herrera también recordó una experiencia que vivió con Juan Pablo II, durante su presidencia, entre 1990 y 1995. En aquella oportunidad, explicó que mantuvo el protocolo institucional durante el encuentro oficial con el entonces Papa.

“Cuando era presidente de Uruguay y me encontré con Juan Pablo II, como dos jefes de Estado respeté el protocolo y le di la mano, porque éramos iguales”, relató. Sin embargo, señaló que en una audiencia privada posterior sí realizó el tradicional gesto de besar el anillo.

El anillo del Pescador es uno de los símbolos que identifican la autoridad papal y, durante décadas, besar esa insignia fue una costumbre extendida entre los fieles como señal de reverencia. No obstante, los últimos pontífices mostraron preferencia por saludos más sencillos y evitaron este tipo de demostraciones.

La escena protagonizada por Lacalle Herrera no fue la única de esas características durante la visita. El senador uruguayo Pedro Bordaberry, del Partido Colorado, también se arrodilló para saludar a León XIV durante un encuentro con representantes políticos en el Palacio Estévez.