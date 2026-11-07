Trump sorprendió con una propuesta para Dana White: quiere que sea su secretario de prensa

El presidente estadounidense le ofreció un cargo en su Gobierno al titular de la UFC y lo definió como un posible funcionario “sin igual”. También mencionó a reconocidas figuras de las artes marciales mixtas para sumarlas a su equipo.

Hoy 17:23

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar repercusiones con un anuncio fuera de lo habitual. Esta vez, el mandatario reveló que le ofreció a Dana White, presidente de la Ultimate Fighting Championship (UFC), ocupar el cargo de secretario de prensa de su administración.

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La propuesta fue difundida por el propio Trump a través de sus redes sociales, donde elogió al empresario y lo describió como un hombre de carácter fuerte y espíritu combativo. Incluso, le dedicó un pedido directo para que acepte la invitación: “¡Dana, por favor, acepta el puesto!”.

En su publicación, el mandatario también mencionó a varias figuras reconocidas de las artes marciales mixtas que, según planteó, podrían acompañar a White en esta iniciativa. Entre los nombres que enumeró aparecen Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes y Kayla Harrison.

Trump reconoció que algunos de los deportistas mencionados no son estadounidenses, pero justificó su posible participación al señalar que los necesita para enfrentar a lo que calificó como la “izquierda radical”.

El presidente sostuvo que White sería un secretario de prensa diferente a los habituales y aseguró que su perfil lo convertiría en un funcionario destacado. Por el momento, no se informó que el empresario haya aceptado la propuesta.

Dana White es una de las figuras más influyentes del negocio de las artes marciales mixtas. Está al frente de la UFC, una de las principales organizaciones de este deporte a nivel mundial, con sede en Estados Unidos.

Su vínculo con la compañía comenzó a partir de una oportunidad empresarial. Cuando se enteró de que sus entonces propietarios buscaban venderla, contactó a los hermanos Lorenzo y Frank Fertitta, quienes concretaron la adquisición e incorporaron a White como presidente.

En 2016, la UFC fue vendida al grupo WME-IMG por aproximadamente 4.000 millones de dólares, aunque White continuó al frente de la organización.

La relación entre el empresario y Trump tampoco es nueva. Ambos mantienen un vínculo de larga data y el presidente estadounidense participó en distintos eventos de la UFC a lo largo de los años. Ahora, la inesperada propuesta abre un nuevo capítulo en esa relación, aunque todavía resta conocer si White está dispuesto a trasladar su experiencia en el mundo deportivo a la Casa Blanca.