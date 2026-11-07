Argentina avanzó con Estados Unidos para comprar cuatro helicópteros Black Hawk por US$28 millones

El ministro de Defensa, Carlos Presti, y el embajador estadounidense, Peter Lamelas, firmaron una Declaración de Intenciones para concretar la adquisición de las aeronaves.

Hoy 17:21

El Gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en el fortalecimiento de la cooperación militar con Estados Unidos. Esta semana, ambos países firmaron un acuerdo para avanzar en la adquisición de cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk, en una operación cuyo costo inicial fue estimado en aproximadamente 28 millones de dólares.

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El documento fue suscripto por el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, quienes rubricaron una Declaración de Intenciones para avanzar con la incorporación de las aeronaves.

El anuncio fue realizado por el propio diplomático a través de sus redes sociales, donde calificó el entendimiento como “un paso concreto en nuestra cooperación en defensa”. Además, sostuvo que la incorporación permitirá ampliar las capacidades argentinas y contribuir a la seguridad regional.

Según explicó Lamelas, los helicópteros podrán utilizarse en diferentes operaciones, entre ellas el control de fronteras, la lucha contra el crimen transnacional y la asistencia ante emergencias y desastres naturales.

La firma se realizó en el Edificio Libertador y contó también con la participación del jefe del Estado Mayor General del Ejército, Oscar Santiago Zarich, y del director de Aviación de Ejército, Sergio Esteban Di Clemente.

La operación se encuadra en el programa estadounidense Foreign Military Sales (FMS), un mecanismo que permite a otros países adquirir equipamiento militar de Estados Unidos. Desde el Ministerio de Defensa precisaron que el monto previsto para las primeras cuatro unidades ronda los US$28 millones, incluyendo repuestos e insumos para las primeras 480 horas de vuelo.

En cuanto al cronograma, la intención oficial es que el primer helicóptero llegue a la Argentina antes de finalizar 2026. De todos modos, la declaración firmada representa un avance en las negociaciones y no significa que la compra ya esté completamente concretada.

Las aeronaves serán destinadas a la Aviación de Ejército y permitirán avanzar en el reemplazo progresivo de los actuales Bell UH-1H y Huey II, utilizados principalmente para tareas de transporte y despliegue de personal.

Los UH-60L Black Hawk pueden alcanzar velocidades cercanas a los 280 kilómetros por hora y transportar hasta 11 efectivos completamente equipados. También están preparados para realizar misiones de búsqueda y rescate, evacuaciones, traslado de cargas y asistencia en catástrofes. Entre sus posibilidades operativas se encuentra, además, la colaboración en tareas de combate contra incendios forestales.

La adquisición forma parte de una agenda de cooperación militar que Argentina y Estados Unidos vienen desarrollando. En junio pasado, Presti y Lamelas habían firmado otros entendimientos relacionados con el abastecimiento de combustible durante operaciones militares y el acceso argentino a una plataforma estadounidense para adquirir drones y sistemas antidrones.

Con este nuevo entendimiento, la administración de Milei busca ampliar el equipamiento de las Fuerzas Armadas y profundizar los vínculos de cooperación en materia de Defensa con Washington.