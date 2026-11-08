Cinco monjas viajaban para ver al papa León XIV en Luján, volcaron en plena ruta y dos terminaron en el hospital

Las religiosas sufrieron un accidente en la Ruta Nacional 188, en Buenos Aires. La camioneta perdió el control tras la rotura de un neumático. Todas resultaron con lesiones, aunque ninguna de gravedad.

Hoy 19:01

Un grupo de cinco monjas que viajaba hacia Luján para participar de la misa del papa León XIV protagonizó un violento accidente de tránsito este domingo, cuando la camioneta en la que se trasladaban volcó sobre la Ruta Nacional 188, en la provincia de Buenos Aires. Como consecuencia del siniestro, dos religiosas debieron ser trasladadas a un hospital.

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El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 238, en el partido bonaerense de General Pinto. Las mujeres circulaban en una Renault Kangoo cuando uno de los neumáticos se rompió y la conductora perdió el control del vehículo, que terminó volcando sobre la calzada.

Según el parte de la Zona Vial Operativa VIII de Junín, la camioneta era conducida por una mujer de 52 años, quien viajaba acompañada por otras cuatro religiosas.

A pesar de la violencia del vuelco, las cinco ocupantes lograron salir del vehículo por sus propios medios. Las primeras evaluaciones médicas determinaron que todas presentaban politraumatismos, aunque ninguna sufrió heridas de gravedad.

Sin embargo, dos de las pasajeras fueron trasladadas a un centro de salud para recibir atención médica debido a cortes y otras lesiones provocadas por el accidente.

En el lugar trabajaron efectivos policiales de Coronel Granada y del Destacamento Vial de General Pinto, quienes organizaron un operativo de tránsito asistido mientras se desarrollaban las tareas correspondientes. Las actuaciones quedaron a cargo del Destacamento de Coronel Granada, con intervención de la UFI descentralizada de General Pinto.

Las religiosas se dirigían hacia Luján, donde el papa León XIV tiene previsto celebrar una misa el próximo miércoles 11 de noviembre, a las 10 de la mañana, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Se espera una multitudinaria convocatoria de fieles de distintos puntos del país.