Axel Kicillof le dio la bienvenida al papa León XIV: “Abrazamos su mensaje contra cualquier forma de crueldad”

El gobernador bonaerense saludó al Sumo Pontífice tras su llegada a la Argentina y expresó que el pueblo de la provincia lo recibe “con cariño, respeto y esperanza”. Este lunes lo recibirá en Claypole.

Hoy 19:09

Tras el arribo del papa León XIV a la Argentina, el gobernador bonaerense Axel Kicillof le dio la bienvenida a través de sus redes sociales y destacó el mensaje del Sumo Pontífice contra la indiferencia y el individualismo.

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“En la Provincia de Buenos Aires abrazamos su mensaje contra la indiferencia, contra el individualismo y contra cualquier forma de crueldad”, expresó el mandatario provincial en su saludo.

Además, Kicillof manifestó su agradecimiento por la visita en nombre de los bonaerenses y aseguró: “El pueblo bonaerense lo recibe con cariño, respeto y esperanza”. También señaló que la llegada del Papa representa un motivo de alegría y esperanza para la provincia.

La visita tendrá un capítulo especial este lunes 9 de noviembre, cuando León XIV llegue al Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en la localidad de Claypole, partido de Almirante Brown. La actividad está prevista para las 9:15 y contará con la presencia de autoridades provinciales y municipales.

El encuentro será uno de los momentos centrales de la agenda del Pontífice en la provincia de Buenos Aires, que también contempla una misa multitudinaria en Luján el próximo miércoles 11 de noviembre.