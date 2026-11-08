"Vengo a la patria donde él comenzó la historia": el papa León XIV homenajeó a Francisco en su primer discurso en Argentina

El Sumo Pontífice dedicó unas emotivas palabras a su antecesor durante su primera jornada en el país. La referencia a Jorge Bergoglio tuvo un significado especial, ya que Francisco nunca pudo regresar a su tierra natal como Papa.

Hoy 19:17

El papa León XIV protagonizó uno de los momentos más emotivos de su primera jornada en la Argentina al recordar a su antecesor, Francisco, durante su discurso ante las autoridades nacionales. “Vengo a la patria donde él comenzó la historia”, expresó el Sumo Pontífice al referirse a la tierra natal de Jorge Bergoglio.

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Las palabras fueron pronunciadas este domingo, en el marco de la visita apostólica que realiza al país. La referencia al primer Papa argentino de la historia adquirió un significado especial, ya que Francisco nunca regresó a la Argentina durante sus más de 12 años al frente de la Iglesia católica.

El discurso de León XIV se desarrolló durante el encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, en Buenos Aires, como parte de las actividades oficiales de bienvenida.

Previamente, el pontífice había arribado al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Uruguay, donde fue recibido por el presidente Javier Milei. También rindió homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre y mantuvo un encuentro con el mandatario en la Casa Rosada.

La visita representa un acontecimiento histórico para la comunidad católica, debido a que pasaron 39 años desde la última llegada de un Papa a la Argentina, cuando Juan Pablo II recorrió el país en 1987.

La agenda de León XIV continuará hasta el miércoles 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, donde encabezará encuentros religiosos y celebraciones multitudinarias antes de partir hacia Perú.