Vicky Xipolitakis sorprendió con una canción para el papa León XIV y el video se volvió viral

La mediática participó del recibimiento al Sumo Pontífice en Plaza San Martín y protagonizó un divertido momento frente a los fieles. Su particular manera de darle la bienvenida despertó repercusiones en las redes sociales.

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La histórica llegada del papa León XIV a la Argentina dejó momentos de profunda emoción, pero también algunas situaciones inesperadas. Una de las protagonistas fue Vicky Xipolitakis, quien se acercó este domingo a la Plaza San Martín, en Buenos Aires, y sorprendió a los presentes al improvisar una canción dedicada al Sumo Pontífice.

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La mediática, conocida popularmente como "La Griega", participó de la cobertura especial del programa La Peña de Morfi, de Telefe, y no dejó pasar la oportunidad de expresar su entusiasmo por la visita papal. En medio de la multitud, comenzó a cantar: “¡Papá León, te queremos un montón!”, una ocurrencia que rápidamente se difundió en las redes sociales.

Antes de la llegada del Pontífice, Xipolitakis ya había compartido su emoción a través de Instagram. “Viviendo la previa y palpitando la llegada de León XIV”, escribió junto a distintas fotografías en las que aparecía rodeada de peregrinos y religiosas que también se habían acercado para recibir al líder de la Iglesia católica.

La relación de Vicky con la figura papal tiene antecedentes. En 2015, durante la visita del papa Francisco a Paraguay, la mediática protagonizó un episodio polémico cuando intentó acercarse al entonces Pontífice y fue apartada por personal de seguridad. Meses después, logró cumplir su deseo de conocerlo personalmente durante un viaje a Roma.

En aquella oportunidad, Xipolitakis recordó el encuentro con Francisco como una experiencia profundamente emotiva. “No paraba de agarrarme la mano. Me dijo que rece por él. Fue muy emocionante. Me dio la bendición”, contó posteriormente al hablar sobre uno de los momentos más especiales de su vida.

La visita del Sumo Pontífice también movilizó a otras figuras del espectáculo, como Pampita y Barby Franco, quienes expresaron públicamente su emoción. En el caso de Vicky Xipolitakis, su espontánea canción terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del recibimiento, aportando una cuota de humor y entusiasmo a una jornada histórica para los fieles argentinos.