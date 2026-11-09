Esto recién empieza

La aparición en escena de León XIV en la Argentina superó las expectativas de la mayoría de los observadores y de los actores políticos de diverso tipo. Por el conocimiento demostrado por el Papa de la realidad argentina y por la manera en la que el pontífice se refirió puntualmente a muchos de los temas que están en el debate en la actualidad social, política y económica del país.

Hoy 06:55

Por Washington Uranga

Para Página 12

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Expresando lo que esperaba el gobierno del Papa, la ministra Sandra Pettovello había afirmado en la semana que el pontífice de ninguna manera se habría de emitir opiniones políticas. La afirmación daba cuenta del temor oficialista de que ello ocurriera y, al mismo tiempo, el intento de quitarle trascendencia a lo que eventualmente pudiera decir Prevost.

En esa afirmación la ministra estaba encarnando la preocupación central del gobierno libertario, el mismo que cuando le cursó la invitación al Papa para venir al país pensó que se podría favorecer con ello, una idea que fue abandonando paulatinamente a medida que se fueron conociendo los posicionamientos de León XIV, tanto en cuanto a temas vinculados con lo social como a los asuntos atinentes a la realidad mundial como la guerra y la búsqueda de la paz, en los que el gobierno argentino está alienado incondicionalmente con Donald Trump y Netanyahu.

Cómo reaccionará el gobierno frente a los dichos del Papa, ya lo adelantó el propio Milei pocos minutos después del encuentro en el ex CCK hablando con uno de sus periodistas preferidos.

Dijo que la “ponencia fue superlativa, con muchos elementos de muchísimo valor”. Pero para poder señalar a continuación que “no quiero meterme en el barro de utilizar políticamente el discurso. No quiero meterme en esa miserabilidad, que además es de bajísima calidad”. Por supuesto que no se privó de volver a atacar al periodismo como cómplice de “debates que no son honestos intelectualmente, son de una precariedad conceptual e intelectual grosera, es un debate teñido por la demagogia”.

Aunque estuvo sentado frente al Papa mientras hablaba, el Presidente no registró de ninguna manera la importancia que el pontífice le dio a la escucha y a la aceptación de la diversidad en el marco de una democracia sana. Tampoco que “la autoridad alcanza su sentido más alto cuando se ejerce como servicio”.

Parece estar claro que el gobierno intentará que la visita del Papa pase sin inconvenientes formales, dentro de los carriles institucionales, pero de la manera más rápida.

Lo más probable es que lo que diga León no produzca ningún efecto en la conducta oficial,

Desde la oposición esperaban ansiosamente una palabra crítica de parte del Papa. En esas filas no se oculta satisfacción por los pronunciamientos del pontífice y eso quedó de manifiesto en los aplausos que se escucharon el domingo por la noche. Es verdad que lo dicho por León coincide con muchas de las críticas y observaciones a las políticas de Milei. Sin embargo, en medio del entusiasmo que generan las palabras y los conceptos, se corre el riesgo de pretender que León XIV está dispuesto a jugar un rol político partidario que seguramente el pontífice tratará de evitar tanto como ser condescendiente con el oficialismo

Para ello habría que leer como un grave error la pretensión de parte de la dirigencia política opositora catalogó a Francisco como “un Papa peronista”. Bergoglio se enojaba mucho con esa calificación y así se lo manifestó a muchos de sus interlocutores. En general los obispos prefieren tomar distancia de las opciones político partidarias, aunque no signifique desconocer que sus posicionamientos pastorales tienen consecuencias políticas concretas.

Otro cuestión que resulta importante poner en valor es el proceso por el que León XIV construyó su discurso y, seguramente, las restantes manifestaciones públicas que tendrá en el país.

Detrás de lo que dice Prevost están sus propias convicciones personales, su manejo sobre la doctrina social de la Iglesia, sobre la justicia social y los derechos humanos. También la continuidad del “legado de Francisco”. Pero es también la consecuencia de un Papa que sigue la tradición reciente de la iglesia católica latinoamericana que, desde 1968 en adelante, fue creciendo en conciencia social, algo que suele sintetizarse en “opción por los pobres”. Una perspectiva que este Papa adquiere además mucho peso analítico y científico.

La otra certeza que emana de la posición de León es que detrás de lo que dijo está la información y la mirada de los obispos argentinos que, de alguna manera, fueron alimentando con datos y opiniones la mirada del pontífice.

Está claro que León habla por sus obispos y respalda y ratifica sus decisiones.

Lo dicho en la noche del domingo fue la primera presentación de León. En un ámbito restringido público selecto. Pero es la primera de cuatro intervenciones. Las que siguen serán ante multitudes y sin las limitaciones formales y protocolares de la primera. A eso habrá que agregar la gestualidad y el impacto simbólico visitas como la del Cottolengo Don Orione.

En vista de ello habría que decir que esto recién empieza.