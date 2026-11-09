Los empresarios compartieron la visión del papa León XIV: "No hay empresa próspera en una sociedad que fracasa"

El Grupo de los Seis, que agrupa a las principales cámaras empresariales del país, publicó un comunicado en el que dio la bienvenida al sumo pontífice.

Hoy 06:59

El Grupo de los Seis (G6), que reúne a las principales entidades empresariales de la Argentina, expresó su respaldo a los conceptos planteados por el papa León XIV durante su primer discurso en el país y destacó especialmente su mirada sobre la economía y el desarrollo social.

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A través de un comunicado titulado “Bienvenido, Santo Padre”, las organizaciones señalaron que comparten la visión del pontífice sobre la necesidad de poner la actividad económica al servicio de las personas. “El desarrollo económico y tecnológico encuentra su sentido cuando está al servicio de las personas”, afirmaron.

El documento lleva las firmas de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA).

En esa línea, las entidades retomaron una de las definiciones centrales de León XIV, quien había señalado que “la economía tiene que estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”.

En el apartado dedicado al rol del empresariado, el G6 definió a las empresas como comunidades en las que participan empresarios, trabajadores, proveedores, clientes y sus familias. En ese contexto, dejó una de las frases más destacadas del documento: “No hay empresa próspera en una sociedad que fracasa”.

Asimismo, las cámaras remarcaron que su responsabilidad consiste en invertir, innovar, producir, competir con reglas limpias y generar empleo formal. También subrayaron que el trabajo representa mucho más que un ingreso, ya que implica dignidad, aprendizaje e integración.

El comunicado hizo especial referencia a los jóvenes y a los sectores con menos oportunidades. “Queremos una Argentina donde la educación vuelva a abrir puertas, donde el esfuerzo tenga recompensa y donde nadie quede definitivamente al margen”, expresaron.

Por otra parte, las entidades plantearon la necesidad de recuperar la confianza y fortalecer el diálogo entre los distintos sectores. En ese sentido, anunciaron que, una vez concluida la visita papal, propondrán convocar a una mesa amplia con los poderes del Estado, las provincias, los trabajadores y la sociedad civil para acordar objetivos que puedan sostenerse más allá de cada gobierno.

“Empresarios, trabajadores, sindicatos, gobiernos, universidades, comunidades religiosas y organizaciones sociales tenemos intereses distintos y diferencias legítimas. Pero compartimos un destino”, concluyeron.