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Una bendición antes del sí: el inolvidable momento de una pareja junto al Papa

En medio de la visita de León XIV a la Argentina, los futuros esposos lograron cumplir un deseo muy especial antes de su boda.

Hoy 13:38
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Una pareja vivió uno de los momentos más especiales de su historia de amor durante la visita del papa León XIV a la Argentina.

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Con la ilusión de recibir su bendición antes de pasar por el altar, los novios fueron a esperar al Santo Padre y lograron cumplir su sueño.

El encuentro les dejó una anécdota única y un recuerdo que llevarán para siempre: la bendición del Papa antes de comenzar su vida juntos.

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