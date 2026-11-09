Una bendición antes del sí: el inolvidable momento de una pareja junto al Papa

En medio de la visita de León XIV a la Argentina, los futuros esposos lograron cumplir un deseo muy especial antes de su boda.
Una pareja vivió uno de los momentos más especiales de su historia de amor durante la visita del papa León XIV a la Argentina.
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Con la ilusión de recibir su bendición antes de pasar por el altar, los novios fueron a esperar al Santo Padre y lograron cumplir su sueño.
El encuentro les dejó una anécdota única y un recuerdo que llevarán para siempre: la bendición del Papa antes de comenzar su vida juntos.