Ordenaron 27 allanamientos en propiedades de Lázaro Báez por una investigación vinculada al narcotráfico y lavado de dinero

Los procedimientos se realizaron en Santa Cruz y Buenos Aires, e incluyeron una vivienda del empresario y su celda.

Hoy 16:37

La Justicia Federal ordenó 27 allanamientos en distintos puntos de Santa Cruz y Buenos Aires, en el marco de dos investigaciones relacionadas con presuntas maniobras de narcotráfico y lavado de dinero. Los operativos alcanzaron propiedades vinculadas al empresario Lázaro Báez, quien permanece detenido por sus condenas en las causas Ruta del Dinero K y Vialidad.

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Las medidas fueron dispuestas por el juez federal de garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, a pedido de la Unidad Fiscal de esa ciudad y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

Según informó TN, los procedimientos también involucraron a Claudia Insaurralde, pareja de Báez, quien administra sus bienes, además de un chofer y otras personas bajo investigación.

Una de las causas busca determinar la existencia de una organización dedicada al transporte y distribución de cocaína que habría operado, al menos desde diciembre de 2025, mediante camiones de una empresa transportista. De acuerdo con la hipótesis judicial, la droga era distribuida por dos hombres y parte de las entregas se concretaban en un lavadero.

En paralelo, los investigadores analizan la posible existencia de otra estructura dedicada a administrar y poner en circulación bienes de origen ilícito, que habrían sido apartados de la ejecución de las condenas judiciales que pesan sobre Báez.

La investigación también intenta establecer si existían conexiones entre ambas organizaciones, ya que uno de los presuntos integrantes de la estructura económica estaría vinculado con la banda dedicada al tráfico de estupefacientes.

Los allanamientos se desplegaron entre el lunes y este martes 10 de noviembre, principalmente en Río Gallegos, El Calafate, establecimientos rurales de Santa Cruz y Buenos Aires. Entre los lugares registrados figura una vivienda donde el empresario cumplió anteriormente prisión domiciliaria, además de la celda en la que permanece detenido.

En los operativos participaron efectivos de la Policía de Santa Cruz, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina. Como resultado, se secuestraron estupefacientes, documentación y vehículos que podrían aportar elementos relevantes para las investigaciones.

Asimismo, la Justicia dispuso embargos, medidas cautelares sobre bienes y el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los involucrados, a partir de los requerimientos de los fiscales Julio Zárate y Diego Velasco.

Báez cumple una condena de diez años de prisión por lavado de activos agravado en la causa Ruta del Dinero K y también fue condenado por administración fraudulenta en el expediente Vialidad.

Las investigaciones continúan abiertas y buscan determinar las responsabilidades de las personas involucradas, así como el posible vínculo entre las maniobras económicas y las actividades relacionadas con el narcotráfico.