Condenaron a Fred Machado a seis años de prisión en Estados Unidos: los detalles del fallo y su vínculo con Espert

El empresario argentino recibió una sentencia por lavado de activos y fraude electrónico. La Justicia estadounidense aceptó un acuerdo de culpabilidad que dejó sin efecto la acusación por narcotráfico. Su entorno espera que le descuenten los años que estuvo detenido en la Argentina.

Hoy 19:14

El empresario argentino Federico Andrés “Fred” Machado fue condenado este martes 10 de noviembre a seis años de prisión en Estados Unidos por los delitos de conspiración para lavar activos y cometer fraude electrónico. El fallo se conoció tras un acuerdo judicial alcanzado con la Fiscalía estadounidense y vuelve a poner bajo la lupa su vínculo económico con el exdiputado nacional José Luis Espert.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La sentencia fue dictada por el juez federal Amos L. Mazzant, del Distrito Este de Texas, quien aceptó el acuerdo de culpabilidad que Machado había negociado con los fiscales. Durante una audiencia de apenas 17 minutos, el magistrado estableció dos penas de 72 meses de prisión, que deberán cumplirse de manera simultánea. Por lo tanto, la condena total será de seis años de cárcel.

Además, el empresario deberá cumplir tres años de libertad supervisada una vez que salga de prisión. La resolución también contempla sanciones económicas, aunque el monto que deberá restituir a las víctimas todavía no fue determinado. Para resolver esa cuestión, se fijó una nueva audiencia para el 17 de febrero de 2027.

Por qué Fred Machado podría recuperar la libertad antes

Uno de los puntos que genera expectativa en el entorno del empresario es la posibilidad de que se le descuenten los años que permaneció detenido en la Argentina mientras esperaba su extradición.

Machado fue arrestado en abril de 2021 en el aeropuerto de Neuquén y trasladado a Estados Unidos en noviembre de 2025. Según señalaron allegados al empresario a LA NACION, el acuerdo contemplaría el reconocimiento de esos cuatro años y medio de detención, lo que podría reducir considerablemente el tiempo restante de su condena.

Sin embargo, todavía no existe una confirmación judicial pública sobre ese cómputo. Su entorno también espera que pueda cumplir en la Argentina el período de libertad supervisada, aunque esa posibilidad tampoco quedó establecida en la documentación difundida.

La investigación por fraude y el acuerdo con la Fiscalía

La causa judicial estadounidense investigó un esquema de operaciones fraudulentas relacionadas con la compraventa de aeronaves, mediante el cual se habrían captado inversiones para negocios que no se concretaban en las condiciones prometidas.

De acuerdo con la investigación, Machado utilizó distintas sociedades vinculadas al mercado aeronáutico para intervenir en esas operaciones. Entre los episodios analizados figura una negociación relacionada con un avión de Air India, en la que parte de un depósito millonario terminó transferida a cuentas del empresario para fines ajenos al contrato.

En mayo de 2026, Machado modificó su estrategia judicial y reconoció su responsabilidad en los delitos económicos. Como parte del acuerdo, la Fiscalía retiró la acusación por narcotráfico internacional que pesaba sobre él desde la investigación original.

De esta manera, evitó enfrentar una eventual condena por ese cargo, que contemplaba una pena mínima de diez años de prisión. No obstante, el retiro de la acusación no constituye una declaración judicial de inocencia sobre los hechos que habían sido investigados.

El vínculo con José Luis Espert y los 200.000 dólares

La condena también tiene repercusiones en la política argentina debido a la relación entre Fred Machado y José Luis Espert.

El empresario había financiado y facilitado aeronaves para la campaña presidencial de Espert en 2019. Además, en el expediente estadounidense figura una transferencia de 200.000 dólares realizada en enero de 2020 a favor del entonces dirigente político.

Espert sostuvo que el dinero correspondía a un contrato de asesoramiento por un millón de dólares para un proyecto minero en Guatemala. Según su explicación, recibió una primera cuota, pero el trabajo no llegó a concretarse debido a la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, el origen de esos fondos quedó bajo investigación en la Argentina. En octubre de 2026, el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli procesó al exdiputado por el presunto delito de lavado de activos y dispuso un embargo de 1.000 millones de pesos, además de prohibirle salir del país.

Espert negó haber cometido un delito y apeló el procesamiento, por lo que su situación judicial continúa pendiente de revisión.

Mientras tanto, Machado permanecerá detenido en Estados Unidos, a la espera de que se defina cuánto tiempo deberá cumplir efectivamente de su condena y cuál será la reparación económica que tendrá que afrontar por las maniobras investigadas.