Claudio Úbeda y Diego Dabove, entre los candidatos para dirigir a Central Córdoba en 2027

La dirigencia del Ferroviario ya mantuvo contactos con ambos entrenadores, aunque también analiza otras alternativas. La intención es definir al nuevo DT cuanto antes para comenzar a planificar la próxima temporada.

Hoy 19:45

Central Córdoba comenzó la búsqueda de su nuevo entrenador de cara a la temporada 2027 de la Liga Profesional, y entre los principales candidatos aparecen Diego Dabove y Claudio Úbeda, quienes ya fueron contactados por la dirigencia ferroviaria, según pudo averiguar Somos Deporte.

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Luego de cerrar el Torneo Clausura en el último puesto de la Zona A y acumular 12 partidos consecutivos sin victorias, el club santiagueño busca iniciar una nueva etapa deportiva que le permita recuperar competitividad y mejorar su situación en la tabla de los promedios.

En ese contexto, Dabove y Úbeda son dos de los nombres que están en carpeta, aunque la institución también evalúa otras alternativas antes de tomar una decisión definitiva.

Diego Dabove viene de dirigir a Tigre, mientras que Claudio Úbeda tuvo su última experiencia como entrenador en Boca Juniors. Ambos aparecen como opciones para encabezar el nuevo proyecto deportivo del Ferroviario.

La intención de la dirigencia es definir a la brevedad al próximo director técnico y su cuerpo técnico, con el objetivo de avanzar en la planificación del plantel, las posibles incorporaciones y las salidas de cara al próximo campeonato.

Mientras tanto, el plantel quedó licenciado por diez días después del empate 1-1 ante Lanús, disputado el domingo en el Estadio Único Madre de Ciudades. En ese encuentro, el equipo fue dirigido interinamente por Juan Carlos “Pollo” Roldán, tras la salida de Sebastián Domínguez.

De esta manera, Central Córdoba comienza a preparar una temporada determinante, en la que necesitará sumar puntos desde el inicio para alejarse de los últimos puestos de los promedios y evitar complicaciones con su permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino.