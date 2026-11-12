Alice Huang, la presunta amante del CEO de Nvidia, ingresó ocho veces a Taiwán entre 2024 y 2025

Un funcionario del Gobierno taiwanés confirmó que la empresaria china utilizó documentación de Hong Kong para ingresar a la isla como visitante de negocios.

Hoy 07:47

Alice Huang, la empresaria china señalada por sus presuntos vínculos con los servicios de inteligencia de Beijing y por haber mantenido una relación extramatrimonial con el CEO de Nvidia, Jensen Huang, ingresó ocho veces a Taiwán entre 2024 y 2025, según confirmó este jueves un funcionario del Gobierno de la isla.

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El ministro del Consejo de Asuntos Continentales, Chiu Chui-cheng, brindó la información durante una comparecencia ante el Parlamento. De acuerdo con los registros oficiales, Huang —también conocida como Huang Le— realizó tres visitas en 2024 y otras cinco en 2025. En todos los casos utilizó un pasaporte de Hong Kong y accedió bajo el régimen habitual para visitantes de negocios.

Chiu explicó que, en aquel momento, las autoridades no habían recibido información que permitiera considerar a la empresaria una amenaza. “Al menos nosotros, en el Consejo de Asuntos Continentales, no recibimos ninguna información relevante”, afirmó. También sostuvo que, de haber contado con datos de ese tipo, se habrían reforzado los controles de ingreso.

Jensen Huang, CEO de Nvidia.

El funcionario agregó que no existen registros de nuevas entradas de Huang a Taiwán durante 2026. Las declaraciones se produjeron después de que legisladores preguntaran por los movimientos de la empresaria y por las advertencias que, según una publicación de The New York Times, Estados Unidos habría transmitido a Taiwán en 2024 para que vigilara sus actividades.

El caso quedó bajo la atención de las autoridades taiwanesas en medio de las sospechas sobre los presuntos vínculos de Huang con la inteligencia china. La mujer estuvo relacionada con Megaspeed, una empresa de Singapur investigada en Estados Unidos por posibles operaciones que habrían facilitado el acceso de compañías chinas a tecnología restringida.

La polémica también alcanzó a Jensen Huang, quien reconoció haber mantenido una relación extramatrimonial, aunque no identificó públicamente a la mujer. Alice Huang fue vinculada con el ejecutivo después de que circularan imágenes de ambos durante una cena en Taipéi, en mayo de 2025, en el marco de la feria tecnológica Computex.

El Gobierno taiwanés informó que sus organismos de seguridad investigan el caso y que revisan los procedimientos de control migratorio. Por su parte, Beijing rechazó las acusaciones de espionaje contra la empresaria.

El episodio se desarrolla en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos y China por el dominio de la industria de los semiconductores, un sector estratégico en el que Taiwán ocupa un lugar central.