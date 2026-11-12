La Banda se prepara para una noche de arte, música y cultura con una nueva edición de Cosmos

El colectivo interdisciplinario presentará “Kawsay Canchi” este sábado 14 de noviembre en el Atelier Cultural, en el marco de La Noche de los Museos. Habrá espectáculos musicales, feria de artesanos, literatura y propuestas para toda la familia.

Hoy 17:10

La ciudad de La Banda se prepara para vivir una noche especial dedicada al arte y la cultura con una nueva edición de Cosmos, denominada "Kawsay Canchi", que se realizará este sábado 14 de noviembre, a partir de las 20 horas, en el Atelier Cultural.

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La propuesta formará parte del itinerario de La Noche de los Museos, una iniciativa coordinada por el Centro Cultural del Bicentenario, que busca acercar distintas expresiones artísticas a la comunidad y generar espacios de encuentro para disfrutar en familia y con amigos.

Cosmos es un colectivo interdisciplinario de artistas que, desde 2018, desarrolla y expone sus producciones en el Atelier Cultural de La Banda. A través de sus distintas ediciones, el grupo propone experiencias que combinan diversas disciplinas y manifestaciones culturales.

En esta oportunidad, la programación contará con la participación del Coro Infanto Juvenil de la Municipalidad de La Banda, El Grupo Latino, Colason y la actuación de Iara Garnica, quienes aportarán música y diferentes expresiones artísticas a la jornada.

Además, habrá una feria de artesanos y emprendedores, donde los visitantes podrán conocer distintas producciones locales. Otro de los momentos destacados será la presentación del libro "Una vida de Barro y Estrellas", de Eduardo Chaca Carabajal.

Desde la organización invitaron a toda la comunidad a sumarse a esta propuesta cultural, pensada para compartir una noche de arte, música y creatividad en un espacio que reúne a artistas de diferentes disciplinas.

La actividad se desarrollará en el Atelier Cultural, ubicado en la intersección de avenida Besares y Garay, en la Plaza Mauricio Rojas de la ciudad de La Banda, desde las 20 horas del sábado 14 de noviembre.