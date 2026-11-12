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Policiales

Encontraron muerto a un hombre de 82 años en el barrio Coesa e investigan las circunstancias del hecho

El cuerpo fue hallado este jueves al mediodía en una vivienda de la ciudad Capital. La víctima tenía un arma entre sus manos y la Justicia ordenó una autopsia para determinar las causas del fallecimiento.

Hoy 20:53
Foto archivo.

Un hombre de 82 años fue encontrado sin vida este jueves al mediodía en una vivienda del barrio Coesa, en la ciudad Capital de Santiago del Estero. El hallazgo motivó la intervención de personal policial y de la Justicia, que inició una investigación para establecer las circunstancias del fallecimiento.

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El procedimiento se registró alrededor de las 13.20, cuando efectivos policiales acudieron a un domicilio ubicado en la manzana 138 y encontraron al adulto mayor sin signos vitales en el sector delantero de la propiedad.

De acuerdo con las primeras informaciones, el hombre tenía un arma entre sus manos, circunstancia que fue incorporada a las actuaciones judiciales y que deberá ser analizada junto con los resultados de las pericias.

Posteriormente, una de las hijas del fallecido, de 59 años, se presentó en el lugar y confirmó que se trataba de su padre, de 82 años.

Ante esta situación, la Justicia dispuso la intervención de Policía Científica, la División Homicidios y un médico policial, quienes realizaron las primeras tareas investigativas y el relevamiento de elementos en la vivienda.

Asimismo, se ordenó el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial del Hospital Independencia, donde se practicará una autopsia para determinar las causas de la muerte.

La investigación quedó a cargo del fiscal de turno, Rubén Alfonzo, quien también se hizo presente en el domicilio y solicitó que se tomara declaración a un familiar de la víctima para avanzar en el esclarecimiento del hecho.

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