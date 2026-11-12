Vicente Bokalic reveló un emotivo momento en Luján: “En esa oración estaba todo Santiago del Estero”

El arzobispo santiagueño compartió en diálogo con Radio Panorama sus emociones tras la visita del papa León XIV, recordó el reconocimiento a Mama Antula y destacó los mensajes que dejó el Pontífice. También relató una experiencia especial ante la Virgen de Luján.

Hoy 20:58

El cardenal Vicente Bokalic, arzobispo de Santiago del Estero, regresó a la provincia después de participar de la histórica visita del papa León XIV a la Argentina. Conmovido por el recibimiento de los fieles y los encuentros con el Pontífice, compartió sus sensaciones y destacó el profundo significado que tuvo esta experiencia para la Iglesia y el pueblo santiagueño.

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Uno de los momentos más especiales que recordó fue su participación en las celebraciones de Luján, donde tuvo la oportunidad de acercarse a la imagen original de la Virgen junto a otros obispos. “En ese momento me acordé de todos, Santiago del Estero, por supuesto, mi familia, mis amigos. Los puse en la mano de Dios”, expresó. Y agregó: “En esa oración estaba todo Santiago del Estero”.

Bokalic también recordó con emoción su participación en la misa celebrada por León XIV en Córdoba, donde fue elegido para acompañar al Santo Padre en el altar. “Para mí fue una alegría inmensa, un reconocimiento. Yo siempre todo esto lo uno a mi pueblo, a Santiago del Estero. Yo soy lo que soy por Santiago del Estero”, manifestó.

En ese contexto, destacó especialmente las referencias del Papa a Mama Antula, a quien vinculó espiritualmente con el Cura Brochero. “Esto es notable en alguien que hoy guía nuestra Iglesia, cómo la tiene presente. Para mí es un regalazo”, sostuvo, al considerar que ese reconocimiento constituye un orgullo para los santiagueños y una invitación a seguir el ejemplo de la santa.

Al analizar la personalidad del Pontífice, el cardenal marcó una diferencia con su antecesor. “No pensemos que León es un segundo Francisco. León es León, no un segundo Francisco”, afirmó. Sin embargo, destacó que ambos comparten cualidades pastorales y describió al actual Papa como un hombre valiente y sabio, capaz de transmitir sus enseñanzas de una manera que llega al corazón de la gente.

También reflexionó sobre el impacto social de la visita y la necesidad de recuperar valores fundamentales. “Nuestro mundo necesita de Dios”, expresó, al tiempo que advirtió sobre la pobreza, la corrupción y el desencanto de la sociedad con los liderazgos políticos. En ese sentido, remarcó la importancia de cuidar la democracia y promover una mayor participación al servicio de la comunidad.

Sobre los desafíos que quedaron después de la visita papal, Bokalic aseguró que los mensajes de León XIV representan una responsabilidad para toda la Iglesia. “Para nosotros en la Iglesia, un cargo es carga”, señaló, al explicar que la conducción pastoral exige compromiso, acompañamiento y una actitud permanente de servicio.

Finalmente, anticipó que ya se trabaja en los preparativos para conmemorar los 400 años de la llegada de las imágenes de las vírgenes de Sumampa y Luján, con la intención de vincular ambas celebraciones y destacar la profunda tradición mariana de Santiago del Estero.

Durante la entrevista con Radio Panorama, el arzobispo también valoró la cercanía de León XIV con los argentinos y expresó su deseo de que esta experiencia impulse a la comunidad a trabajar unida frente a las dificultades sociales, transformando la emoción de estos días en acciones concretas.