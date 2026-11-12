Sin Dibu Martínez y con una sorpresa, el probable 11 de la Selección Argentina ante Uruguay

El entrenador probó un equipo con Gerónimo Rulli en el arco y Facundo Medina como lateral izquierdo. La Albiceleste jugará este viernes en La Bombonera, desde las 20 horas.

Hoy 21:42

La Selección Argentina ultima detalles para enfrentar a Uruguay este viernes 13 de noviembre, desde las 20 horas en La Bombonera, en un amistoso que marcará el comienzo de una nueva etapa sin Lionel Messi. Tras confirmar su continuidad hasta 2030, Lionel Scaloni prepara una formación con varias novedades, entre ellas la ausencia de Emiliano Martínez y una sorpresa en defensa.

Si bien el Dibu Martínez se entrenó con una protección especial tras recuperarse de una lesión en la mandíbula, todo indica que comenzará el encuentro entre los suplentes. De esta manera, Gerónimo Rulli sería el arquero titular y también llevaría la cinta de capitán.

La principal sorpresa aparece en el lateral izquierdo, donde Facundo Medina le ganaría el puesto a Nicolás Tagliafico. El defensor del Bayer Leverkusen fue probado en esa posición durante la última práctica y compartiría la defensa con Agustín Giay, Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez.

En el mediocampo, Exequiel Palacios tendría su oportunidad junto a Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, aprovechando las ausencias de Leandro Paredes, suspendido, y Rodrigo De Paul, quien no fue convocado para esta fecha FIFA.

Por su parte, el ataque estaría integrado por Nicolás Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni, en una apuesta por futbolistas jóvenes que buscarán consolidarse en el nuevo ciclo del seleccionado nacional.

La probable formación de Argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Nicolás Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni.