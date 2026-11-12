Latin Grammy 2026: Ca7riel y Paco Amoroso, Milo J, Bizarrap, Fito Páez brillaron entre los ganadores argentinos

La música argentina tuvo una destacada participación en la ceremonia celebrada en Las Vegas. Milo J consiguió tres premios y emocionó con una mención a Santiago del Estero, mientras que Ca7riel y Paco Amoroso sumaron otros tres reconocimientos.

Hoy 21:31

La música argentina fue una de las grandes protagonistas de los Latin Grammy 2026, celebrados este jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos. La ceremonia reunió a importantes figuras internacionales y dejó múltiples reconocimientos para artistas nacionales como Milo J, Ca7riel y Paco Amoroso, Bizarrap, Trueno y Fito Páez.

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Uno de los nombres más destacados de la jornada fue Milo J, quien, con apenas 19 años, consiguió tres galardones. El cantante fue premiado por su álbum "La Vida Era Más Corta" en las categorías Mejor Álbum Folclórico y Mejor Diseño de Empaque, además de obtener el reconocimiento a Mejor Interpretación Urbana por "Gil", su colaboración con Trueno.

Al recibir el premio al Mejor Álbum Folclórico, el joven artista se mostró emocionado por el reconocimiento a un trabajo que combina sus raíces urbanas con la música tradicional argentina. "Para mí, del lugar donde vengo, que es Morón, del género del que vengo, que vendría a ser el trap, ganar este premio de la música folclórica me vuela la cabeza", expresó.

Su discurso tuvo además una mención especial para nuestra provincia. "Aguante el folclore y Santiago del Estero", manifestó Milo J, destacando la importancia de las raíces musicales que inspiraron su producción.

Por su parte, Ca7riel y Paco Amoroso también tuvieron una noche consagratoria al obtener tres premios Latin Grammy. El dúo fue reconocido en la categoría Mejor Interpretación de Música Electrónica por "Beto's Horns - Fred Remix", su colaboración con el productor británico Fred again...

Además, consiguieron el galardón a Mejor Video Musical Versión Larga por "FREE SPIRITS (The Film)" y sumaron otra estatuilla por "Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día", canción realizada junto a Sting, que se impuso en la categoría Mejor Canción Pop/Rock.

Otro de los grandes ganadores argentinos fue Bizarrap, quien obtuvo su quinto Latin Grammy gracias a "BZRP Music Sessions, Vol. 0/66", su colaboración con Daddy Yankee, distinguida como Mejor Canción Urbana.

Durante su discurso, el productor destacó que sus sesiones musicales nacieron con el propósito de ofrecer oportunidades a artistas de distintas generaciones, independientemente de su trayectoria. También remarcó la importancia de continuar impulsando a los nuevos talentos de la industria.

La presencia nacional también se hizo sentir en el rock. Fito Páez recibió el premio a Mejor Álbum de Rock por su trabajo "Shine" y sorprendió con un discurso cargado de humor e ironía hacia la Academia Latina de la Grabación.

En tanto, el Quinteto Astor Piazzolla fue distinguido en la categoría Mejor Álbum de Tango por "Le Grand Tango", sumando otro reconocimiento para la música argentina.

La ceremonia también encontró a Ca7riel y Paco Amoroso entre los artistas nacionales con mayor cantidad de nominaciones, con siete candidaturas, mientras que Milo J compitió en importantes categorías generales, como Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año.

De esta manera, los Latin Grammy 2026 volvieron a mostrar el protagonismo de la música argentina en la escena internacional, con reconocimientos que abarcaron desde el trap y la música urbana hasta el rock, el tango, la electrónica y el folclore.