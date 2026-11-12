Momentos de tensión en Añatuya: una pelea callejera provocó un operativo policial

El enfrentamiento ocurrió durante la tarde de este jueves en el barrio Villa María Ampliación. Vecinos alertaron a los servicios de emergencia y solicitaron la presencia de efectivos policiales y una ambulancia.

Hoy 21:30

Una pelea entre varias personas generó momentos de tensión durante la tarde de este jueves 12 de noviembre en el barrio Villa María Ampliación, en la ciudad de Añatuya. El enfrentamiento motivó un operativo policial luego de que vecinos del sector solicitaran asistencia ante la situación.

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Según la información conocida, el episodio se produjo en horas de la tarde, cuando un grupo de personas protagonizó una gresca que generó preocupación entre los residentes de la zona. Ante la magnitud del conflicto, varios vecinos decidieron comunicarse con las líneas de emergencia.

Durante los llamados, los habitantes del barrio solicitaron la intervención policial y la presencia de una ambulancia, ante la posibilidad de que hubiera personas heridas. Sin embargo, hasta el momento no se informó oficialmente si el enfrentamiento dejó lesionados.

Tras recibir la alerta, efectivos policiales se trasladaron hasta el lugar y desplegaron un operativo para controlar la situación y evitar que el conflicto continuara. La intervención permitió que los involucrados se dispersaran y que la situación quedara bajo control.

Por el momento, se desconocen las causas que originaron la pelea, así como la cantidad exacta de personas involucradas. Tampoco trascendió información sobre posibles detenciones. El procedimiento quedó a cargo del personal policial que acudió al sector, sin que se hayan precisado las dependencias intervinientes.