La Noche de los Museos llega a Santiago del Estero con actividades culturales y entrada gratuita

Este sábado 14 de noviembre, museos y espacios culturales de Capital y del interior provincial abrirán sus puertas para ofrecer una experiencia diferente. El Centro Cultural del Bicentenario será uno de los principales escenarios de la jornada.

Hoy 21:34

Este sábado 14 de noviembre, Santiago del Estero vivirá una nueva edición de La Noche de los Museos, una propuesta cultural que reunirá a numerosos museos, bibliotecas, galerías y espacios artísticos de la ciudad Capital y del interior provincial, con entrada libre y gratuita.

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El Centro Cultural del Bicentenario (CCB) coordina una vez más esta celebración, que también se realiza en diferentes ciudades del país y del mundo, con el objetivo de acercar a la comunidad al patrimonio histórico, artístico y cultural a través de recorridos y actividades especiales.

La iniciativa permitirá que vecinos y visitantes disfruten de una experiencia distinta, con muestras, intervenciones artísticas, juegos, relatos y recorridos culturales, en una jornada pensada para compartir en familia y conocer la riqueza patrimonial de Santiago del Estero.

Desde la organización destacaron que esta edición contará con la participación de instituciones de distintos puntos de la provincia, que abrirán sus puertas en horarios especialmente establecidos para recibir al público.

Las actividades en el Centro Cultural del Bicentenario

Uno de los principales escenarios será el Centro Cultural del Bicentenario, ubicado en Libertad 439, que recibirá a los visitantes de 20 a 23 horas.

Durante la noche, el público podrá recorrer los museos que funcionan en sus instalaciones: el Museo Histórico "Dr. Orestes Di Lullo", el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas "Emilio y Duncan Wagner" y el Museo de Bellas Artes "Ramón Gómez Cornet".

Además, estarán disponibles las muestras actualmente en exposición y se podrán conocer los históricos túneles, patios y paseos del edificio, en una propuesta que combinará patrimonio, historia, arte y entretenimiento.

La programación incluirá intervenciones artísticas, juegos, paseos y relatos, con actividades destinadas a generar una conexión entre los visitantes y las distintas expresiones culturales que forman parte de la identidad santiagueña.

En la ciudad de Santiago del Estero, también se sumarán el Patio del Indio Froilán, La 48 Casa Taller de Artes, Yuva Galería de Arte, Fundación En Trama, Casa Argañaraz Alcorta, Centro Cultural Ricardo Rojas, Teatro del Pueblo, Casa Taller RS y Complejo Casa Taboada.

La propuesta contará además con la participación del Museo de Arte Sacro San Francisco Solano, Museo del Búho, Cronos Galería de Arte y Diseño, Espacio de Diseño Escrito en las Estrellas, Casa Gigli y Museo del Boletín Oficial (MIBO).

También abrirán sus puertas la Biblioteca 9 de Julio, Biblioteca Popular Agustín Álvarez y Biblioteca Popular Washington Ábalos, ampliando las opciones para quienes deseen disfrutar de una noche dedicada a la cultura.

La Noche de los Museos también llegará al interior provincial

La celebración tendrá una importante presencia en distintas localidades del interior de Santiago del Estero, donde museos y espacios culturales ofrecerán sus propias actividades.

En La Banda participarán el Atelier Cultural, Casa Museo Sala 26 y Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi.

En Fernández se sumarán el Centro Cultural Sixto Palavecino y el Museo y Biblioteca de la Mesopotamia Santiagueña, mientras que en Clodomira abrirá sus puertas la Biblioteca Popular Mariano Moreno.

Por su parte, en Bandera participará la Biblioteca Popular Belgrano; en Sumampa, el Museo Estación Sumampa; y en Villa Atamishqui, el Museo de La Sachaguitarra.

Desde el Centro Cultural del Bicentenario remarcaron que esta iniciativa representa un esfuerzo conjunto de las instituciones culturales santiagueñas para acercar su patrimonio a la comunidad y fortalecer el vínculo con la historia, las tradiciones y las expresiones artísticas de la provincia.

La invitación está abierta a toda la comunidad para disfrutar de La Noche de los Museos este sábado 14 de noviembre, con propuestas gratuitas en Capital y el interior, de acuerdo con los horarios establecidos por cada institución participante.