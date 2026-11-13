“La sociedad argentina necesita ser escuchada”: Carlos De Angelis analizó el impacto político de la visita del papa León XIV

El analista político cuestionó la actitud de la dirigencia durante la visita del Sumo Pontífice y advirtió sobre la falta de respuestas a las demandas sociales.

Hoy 14:53

La histórica visita del papa León XIV a la Argentina dejó múltiples repercusiones en el escenario político nacional. En diálogo con Noticiero 7, el analista político Carlos De Angelis reflexionó sobre el mensaje del Pontífice, cuestionó el comportamiento de distintos sectores de la dirigencia y aseguró que la masiva participación popular puso de manifiesto la necesidad de una sociedad que reclama ser escuchada.

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“La sociedad argentina necesita ser escuchada”, sostuvo De Angelis, al destacar la presencia de millones de personas en las calles durante las actividades del Papa. Según explicó, esa movilización reflejó una demanda de cercanía y contención que, a su entender, no encuentra respuestas suficientes en la política.

En ese sentido, consideró que el mensaje de León XIV fue directo y estuvo enfocado en los principales problemas sociales y económicos del país. Sin embargo, cuestionó que determinados sectores políticos hayan intentado capitalizar su presencia. “Me parece que el Gobierno lo ha visto como un show, como si hubieran venido los Rolling Stones”, expresó.

El analista también criticó la organización de los espacios VIP durante las celebraciones y consideró que reflejaron la distancia entre parte de la dirigencia y las necesidades de la población.

Al referirse a las posibles consecuencias políticas de la visita, De Angelis se mostró escéptico respecto de que los dirigentes incorporen el llamado del Pontífice. “No han pasado ni dos días y ya hemos vuelto a las internas, a las discusiones y a los insultos”, señaló.

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En ese contexto, remarcó que la participación electoral constituye una herramienta fundamental para exigir cambios. “Me parece que ese es el mejor homenaje al Papa que uno le pueda dar: el voto”, afirmó.

Respecto del impacto de la visita en la imagen del presidente Javier Milei, reconoció que las actividades se desarrollaron de manera ordenada y sin mayores inconvenientes de seguridad. No obstante, volvió a cuestionar la presencia de influencers y comunicadores en sectores privilegiados, una situación que calificó como “un bochorno”.

De Angelis también manifestó su preocupación por la situación económica y laboral, especialmente por la caída del empleo formal y el crecimiento de las modalidades de trabajo informal. Advirtió que estas dificultades podrían profundizar las demandas sociales durante los próximos meses.

Finalmente, al analizar el futuro de la oposición y el posicionamiento de Axel Kicillof, consideró que el peronismo enfrenta el desafío de alcanzar acuerdos internos y presentar una propuesta concreta de gobierno.

“La sociedad argentina no puede volver a los niveles de inflación y la inestabilidad económica del pasado”, sostuvo, al tiempo que pidió dejar de lado las disputas por cargos políticos y concentrarse en proyectos vinculados con la educación, la salud, el trabajo y la recuperación de la industria nacional.

Para De Angelis, el principal mensaje que dejó la visita de León XIV es la necesidad de una dirigencia política, sindical y social capaz de escuchar y ofrecer respuestas concretas a los problemas de los argentinos.