Llamil Abdala recibió a autoridades de CAME

Durante la reunión dialogaron sobre el desarrollo de la actividad comercial, el acompañamiento a las mujeres emprendedoras y la simplificación de los trámites para habilitaciones comerciales.

Hoy 15:04

El intendente de La Banda, Llamil Abdala, recibió a autoridades de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), quienes visitaron la ciudad junto a representantes del Centro de Comercio e Industria de La Banda, en el marco de una agenda de diálogo orientada a fortalecer la actividad privada y generar nuevas oportunidades para el desarrollo productivo local.

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Durante el encuentro, Abdala puso en común los principales lineamientos de trabajo de su gestión en materia de vinculación con el sector privado, haciendo hincapié en la importancia de generar condiciones que faciliten el desarrollo de comercios, industrias y emprendimientos, especialmente aquellos encabezados por mujeres.

Participaron Claudia Patricia Fernández, vicepresidenta tercera de CAME, por Tierra del Fuego; Marcela Jorge, referente regional del NOA y secretaria adjunta de la Comisión Mujeres de CAME; Carolina Mariel Marceca, integrante de la Comisión de Financiamiento y Competitividad de CAME, por la provincia de Buenos Aires; y Stella Maris Gallegos, representante del Centro de Comercio e Industria de La Banda.

Una gestión que busca facilitar el desarrollo de quienes emprenden

Uno de los principales temas abordados fue la necesidad de acompañar a las mujeres emprendedoras, reconociendo el aporte que realizan a la economía local y la importancia de generar herramientas que permitan consolidar sus proyectos y ampliar sus posibilidades de crecimiento.

En este sentido, el intendente destacó el valor de construir espacios de intercambio con instituciones representativas del sector empresarial, que permitan conocer las demandas de quienes producen y trabajan, y traducirlas en acciones concretas desde el municipio.

Simplificación de trámites y habilitaciones comerciales

Otro de los ejes centrales de la reunión fue la simplificación de los procedimientos administrativos vinculados a las habilitaciones comerciales. Esta iniciativa forma parte del proceso de reestructuración administrativa que impulsa la gestión de Abdala, con el propósito de reducir los tiempos de gestión, ordenar los circuitos internos y facilitar el acceso a los trámites municipales para quienes desean iniciar una actividad comercial o ampliar sus emprendimientos.

El objetivo es avanzar hacia procedimientos más ágiles, accesibles y transparentes, entendiendo que el municipio debe cumplir un rol de acompañamiento y facilitar las condiciones para que la actividad económica pueda desarrollarse.

Articulación para generar nuevas oportunidades

El encuentro permitió fortalecer el vínculo institucional entre el municipio, CAME y el Centro de Comercio e Industria de La Banda, además de abrir nuevas instancias de intercambio sobre las necesidades y posibilidades del sector productivo. Abdala reafirmó la importancia de sostener una gestión cercana a quienes invierten, producen y generan trabajo en la ciudad, promoviendo la articulación entre el Estado y el sector privado como parte de una agenda de desarrollo que busca ampliar las oportunidades para los bandeños.