Excarcelaron al policía que trató de abusar a su expareja delante de su hijita

Entró desnudo a la casa de la víctima, la golpeó e intentó abusar de ella. Ocurrió el pasado domingo 8 en El Bobadal. Fiscalía apelará la decisión tomada por el juez Silvio Sálice.

Hoy 13:36

El pasado domingo 8 ocurrió un grave caso de violencia de género, que tuvo como principal protagonista a un efectivo de la Policía de la Provincia, quien ingresó desnudo a la casa de su expareja, la golpeó e intentó abusar sexualmente de ella, todo esto ante la presencia de su pequeña hija de 3 años.

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El fiscal Rafael Zanni comentó que había caratulado la causa como lesiones calificadas por el vínculo y tentativa de abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa, por lo que había solicitado su detención y otras medidas.

Este viernes se realizó una audiencia, a pedido de los defensores del cabo primero de 33 años, solicitando su excarcelación, medida a la que hizo lugar el Juez de Control y Garantías Silvio Sálice.

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Según lo manifestado por el fiscal Zanni a Diario Panorama, el magistrado se habría basado en conceder lo pedido por la defensa en que “él (Sálice) había hecho lugar a la detención por el supuesto delito de lesiones calificadas por el vínculo, y que otorgó la excarcelación ya que es un delito excarcelable”.

Ante esta medida, Zanni indicó a este medio que apelará lo decidido por Sálice ya que no habría valorado en su totalidad los delitos imputados. Además de que ya hubo anteriormente otros episodios de violencia contra la mujer.

La víctima denunció antecedentes de violencia

Según consta en la denuncia, la mujer aseguró que los episodios de violencia física y psicológica se repetían desde hacía varios años.

La víctima manifestó que llevaba aproximadamente siete meses separada del acusado, pero que este no aceptaba el final de la relación y continuaba acercándose a su domicilio para vigilarla.

También denunció situaciones de celos, daños a elementos de su vivienda y de su negocio, y otros comportamientos que la llevaron a extremar las medidas de seguridad en su hogar por temor a nuevas agresiones.

Entre los antecedentes mencionó un episodio ocurrido en septiembre pasado, cuando el hombre presuntamente la agredió mientras se dirigía a un campeonato, intentó quitarle el teléfono celular y le pasó una motocicleta por encima de una pierna, además de romperle los anteojos.