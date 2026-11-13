El gobernador Elías Suárez recibió a miembros del Ballet Folclórico Latinoamericano Santiago del Estero

La delegación fue recibida en el Salón de Acuerdos, donde el mandatario destacó el talento de sus integrantes y su aporte a la difusión del folclore, las tradiciones y la identidad cultural de Santiago del Estero en el mundo.

Hoy 13:34

El gobernador Elías Suárez recibió este viernes en Casa de Gobierno la visita de integrantes del Ballet Folclórico Latinoamericano Santiago del Estero (Bafolse), oportunidad en la que hizo un merecido reconocimiento a su destacada participación en escenarios internacionales y su aporte a la difusión de la cultura.

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El encuentro se desarrolló en el Salón de Acuerdos. También contó con la participación del subsecretario de Cultura, Juan Leguizamón; la directora Liliana Díaz; el director de Bafolse, Juan Santiago Messad; la profesora Rosario Hernández, y 30 bailarines del elenco.

La visita se concretó luego del histórico logro obtenido por el ballet en Corea del Sur, donde se consagró con el máximo galardón (Grand Prize) del Cheonan World Dance Festival 2026, convirtiéndose en la primera agrupación argentina en alcanzar esta distinción desde la creación de la competencia, en 2010.

El elenco, dirigido por Juan Santiago Messad, compitió frente a representantes de casi 30 países de los cinco continentes y llegó a la instancia final entre 9 agrupaciones seleccionadas.

Para la competencia presentó las obras «Argentinidad», una propuesta que integra folklore santiagueño, tango, rock y malambo, y «Nocturna», inspirada en el tango y su pasión. Asimismo, Bafolse tuvo una destacada participación artística durante la reciente visita del Papa, llevando su expresión cultural a un acontecimiento de relevancia internacional.

Durante el encuentro, el gobernador Suárez destacó la participación del ballet y el significado que tiene para Santiago del Estero contar con artistas que representan y promueven la cultura, las tradiciones y la identidad provincial en distintos escenarios del mundo.