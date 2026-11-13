Arruabarrena confirmó los convocados de Boca para la semifinal de la Copa Argentina

El lateral izquierdo no viajará a Mendoza para disputar la semifinal de la Copa Argentina. El entrenador busca preservarlo para la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.

Hoy 13:25

Boca Juniors tendrá una ausencia importante para enfrentar a Banfield este sábado desde las 19, por las semifinales de la Copa Argentina. El entrenador Rodolfo Arruabarrena decidió dejar fuera de la convocatoria a Lautaro Blanco, quien arrastra una sobrecarga muscular y será preservado para los próximos compromisos.

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El lateral izquierdo es el jugador de campo que más minutos disputó en Boca durante el segundo semestre y apenas se perdió un encuentro desde julio. Sin embargo, las molestias físicas le impidieron entrenarse con normalidad durante la semana y el cuerpo técnico consideró que utilizarlo ante el Taladro representaba un riesgo.

La decisión también responde a la proximidad de la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, programada para el 21 de noviembre. El objetivo es que Blanco pueda recuperarse completamente y llegue en óptimas condiciones a la definición internacional.

Ante su ausencia, Malcom Braida se perfila como titular en el lateral izquierdo para el encuentro que se disputará en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Pero Blanco no es la única preocupación del Vasco. Santiago Ascacíbar también está en duda debido a un esguince leve en la rodilla derecha que sufrió ante Defensa y Justicia. El mediocampista será evaluado hasta último momento y, si no llega en condiciones, Tomás Belmonte o Tomás Aranda podrían ocupar su lugar.

La lista completa de Boca vs. Banfield

Arqueros: Álvaro Montero, Leandro Brey y Javier García.

Defensores: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Ayrton Costa y Malcom Braida.

Volantes: Leandro Paredes, Camilo Rey Domenech, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Belmonte, Joaquín Ruiz y Carlos Palacios.

Delanteros: Tomás Aranda, Alan Velasco, Sebastián Villa, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Enner Valencia y Adam Bareiro.

De esta manera, Boca buscará avanzar a la final de la Copa Argentina con modificaciones en su formación, mientras Arruabarrena administra las cargas físicas del plantel en una etapa decisiva de la temporada.