Millonaria estafa en Suncho Corral: denunció que le vendieron su camioneta sin autorización

Un vecino de 53 años aseguró que prestó su vehículo a un hombre que prometió comprárselo, pero este habría terminado comercializándolo y desapareciendo. Investiga la Brigada.

Hoy 11:19

Un hombre de 53 años denunció haber sido víctima de una presunta estafa en la ciudad de Suncho Corral, departamento Juan Felipe Ibarra, luego de entregarle su camioneta a un conocido que le había prometido comprarla, pero que finalmente habría vendido el vehículo a terceros y desaparecido.

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El hecho salió a la luz tras la presentación realizada en la Comisaría Comunitaria N° 28, dependiente de la Departamental N° 12 de Quimilí. Según consta en la denuncia, el episodio habría ocurrido el pasado 29 de octubre, alrededor de las 9, en un inmueble ubicado sobre avenida 25 de Mayo, en el barrio Centro.

De acuerdo con el relato del damnificado, todo comenzó cuando un hombre mayor de edad le manifestó su intención de adquirir su camioneta. En ese contexto, el propietario accedió a entregarle el rodado, confiando en que la operación de compraventa se concretaría en los días siguientes.

Sin embargo, la situación tomó otro rumbo cuando el supuesto comprador habría comercializado la camioneta a terceras personas, sin cumplir con lo acordado ni devolverle el vehículo a su dueño.

Ante la falta de respuestas y al advertir que el rodado ya no estaba en poder del hombre al que se lo había confiado, el vecino decidió acudir a la Policía y radicar la correspondiente denuncia.

Tras tomar conocimiento del caso, el fiscal interviniente, Dr. Rubén Alfonzo, dispuso que se dé participación a la Brigada de Investigaciones y que se reciban declaraciones testimoniales para reunir elementos que permitan esclarecer lo sucedido.

Los investigadores trabajan ahora para establecer el destino de la camioneta y dar con el paradero del sospechoso.

Por el momento, la causa se encuentra bajo investigación por el supuesto delito de estafa y será la Justicia la encargada de determinar las responsabilidades correspondientes.