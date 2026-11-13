Video: el tenso cruce entre Wanda Nara y la China Suárez en Nordelta

En medio de un nuevo conflicto judicial, la empresaria enfrentó a la actual pareja de Mauro Icardi en el ingreso a «la casa de los sueños».

Hoy 11:35

Luego de que se filtrara el video de Martín Migueles amenazando a Mauro Icardi, el programa Puro Show (eltrece) reveló una nueva filmación de Wanda Nara gritándole a la China Suárez.

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“Muerta de hambre, prostituta. Sos una neg... de mie... que está acá por plata. Te voy a matar. Te mato yo a palos”, le dijo la empresaria a la actriz, que se encargó de grabar para tener pruebas.

La reacción de Wanda se habría desencadenado luego de que viera a María Eugenia hablando con Martín Migueles, su novio. En una foto que sacó a la luz Yanina Latorre, se los vio sentados en el pasto conversando con la menor del clan Icardi.

Este nuevo round evidencia que la paz está muy lejos entre la expareja, que desde su separación nunca pudo entablar un diálogo cordial por el bienestar de sus nenas.

Por su parte, Suárez también fue acusada de haber destruido una familia. Al menos así fue el mensaje que escribió Nara en octubre de 2021, cuando se enteró que se había encontrado con su marido en un hotel parisino.