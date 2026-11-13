Independiente recuperó la ilusión de jugar la Copa Sudamericana 2027 por una inesperada sanción a Defensa y Justicia

El Rojo se vio beneficiado por cuatro expulsiones en el cuerpo técnico del Halcón, que modificaron el desempate por Fair Play en la tabla anual. Ahora deberá esperar otros resultados para conseguir la clasificación.

Hoy 13:45

Independiente recibió una noticia inesperada que le devuelve las esperanzas de clasificarse a la Copa Sudamericana 2027. El Tribunal de Disciplina de la AFA confirmó cuatro expulsiones a integrantes del cuerpo técnico de Defensa y Justicia, una decisión que modifica el desempate por Fair Play y favorece al conjunto de Avellaneda.

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Ambos equipos finalizaron la fase regular con 47 puntos, 39 goles a favor y 36 en contra, por lo que quedaron igualados en todos los criterios deportivos. Ante esta situación, la ubicación en la tabla anual debía resolverse mediante el Fair Play, sistema que contempla las tarjetas recibidas por jugadores y cuerpos técnicos.

Hasta entonces, Defensa y Justicia tenía ventaja sobre el Rojo, pero el Boletín 6974 de la AFA informó las expulsiones de Gino Navone, Gastón Machín, Gustavo Sikan y Gastón Saccani, ocurridas tras la derrota por 1-0 ante Boca. Cada tarjeta roja representa una quita de cinco puntos, por lo que el Halcón sufriría un descuento de 20 unidades y quedaría por debajo de Independiente.

De esta manera, el equipo dirigido por Jadson Viera pasaría a ocupar el 13° puesto de la tabla anual. Sin embargo, esta modificación no garantiza su presencia en la competencia internacional, ya que necesita que se liberen tres cupos entre los equipos mejor ubicados.

Para conseguirlo, Boca deberá consagrarse campeón de la Copa Sudamericana, Estudiantes ganar la Copa Libertadores y uno de los diez primeros de la tabla anual conquistar el Torneo Clausura, siempre que no sea el propio Independiente.

Mientras aguarda la actualización definitiva de las posiciones, el Rojo mantiene viva una posibilidad que parecía descartada y vuelve a ilusionarse con disputar un torneo internacional en 2027.