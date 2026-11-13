Caputo salió a respaldar el mensaje del FMI y defendió el rumbo económico del Gobierno

El ministro de Economía compartió las declaraciones de la vocera del organismo sobre la volatilidad financiera y la suba del riesgo país. También destacó la necesidad de fortalecer la economía argentina.

Hoy 13:36

Al cierre de una semana financiera corta en la que el riesgo país se mantiene por encima de los 800 puntos, el ministro de Economía, Luis Caputo, hizo suya la interpretación de la vocera del FMI para explicar la volatilidad en la Argentina y defender el plan económico.

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A través de su cuenta de X, el funcionario citó los dichos de Julie Kozack, en la conferencia de prensa de este jueves, sobre las recientes fluctuaciones de los mercados en Argentina: “Consideramos que estos movimientos parecen responder a una combinación de factores. Algunos son factores globales que afectan a las economías emergentes en general, otros son regionales y otros son propios de la situación doméstica”, había dicho la representante del FMI.

“Entre los factores globales se encuentra un cambio en el sentimiento de los mercados respecto del riesgo global, al que hice referencia anteriormente. Por eso, recomendaría no dar demasiada importancia a los movimientos de corto plazo”, replicó Caputo.

Y cerró la cita con la siguiente declaración: “Nuestro foco está puesto, en cambio, en la solidez de los fundamentos económicos subyacentes de la Argentina, que han venido mejorando, y en la importancia de continuar implementando las políticas acordadas. También diría que parte de la volatilidad reciente y de los movimientos de los mercados ponen de relieve el valor de seguir fortaleciendo la resiliencia económica de Argentina”.

El posteo llega horas después de que el Indec diera a conocer un nuevo rebote de la inflación en octubre, que llegó al 2,2% y sorprendió a los analistas privados.

A esa situación, se suman las dudas con respecto al programa financiero oficial, que elevaron las tasas de interés que debería pagar la Argentina para tomar deuda en el mercado internacional y refinanciar sus compromisos.

Ante la creciente volatilidad e incertidumbre, el FMI le recomendó al Gobierno que mantenga el rumbo y que siga sumando dólares a las reservas para fortalecer la resiliencia de la economía argentina frente a los shocks que puedan llegar.

“Las autoridades están comprometidas a preservar su ancla fiscal, a continuar incrementando sus reservas internacionales y perfeccionando el marco de política monetaria”, sostuvo Kozack.

Y resaltó: “Se han alcanzado logros importantes en materia de disciplina fiscal, logrando pasar de una situación de déficit a una de superávit. Asimismo, la posición externa se ha fortalecido, ya que la acumulación de reservas ha superado los objetivos establecidos en el programa”.

El Gobierno todavía espera por la aprobación formal de la tercera revisión del acuerdo con el FMI, que destrabará un desembolso de US$900 millones. El organismo anticipó que su directorio tratará el tema a principios de diciembre, aunque todavía no se conoce la fecha concreta.