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El papa León XIV volvió a Chiclayo y fue recibido por miles de personas en medio de una gran emoción

El Santo Padre llegó a la ciudad peruana que marcó su trayectoria pastoral y se trasladó a Pimentel, donde presidirá una multitudinaria celebración religiosa.

Hoy 13:02
Papa León en Chiclayo

Chiclayo vive una jornada histórica. La ciudad que durante años conoció a Robert Francis Prevost como el ‘Padre Roberto’ lo recibe nuevamente, pero esta vez convertido en el papa León XIV, el máximo representante de la Iglesia católica.

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Su retorno al norte peruano tiene un significado especial. Antes de ser elegido pontífice, Prevost fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023, periodo en el que construyó una estrecha relación con sacerdotes, religiosos, familias y comunidades de Lambayeque.

Ahora, las calles que recorrió durante su labor pastoral vuelven a recibirlo en medio de muestras de fe, emoción y expectativa. Los fieles buscan saludarlo y recibir su bendición, mientras realiza las actividades programadas para su visita.

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