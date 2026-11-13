Insólito: detuvieron a padre e hijo por intentar robar 13 patos de los Lagos de Palermo

La Policía de la Ciudad descubrió a un hombre de 36 años y al adolescente de 15 mientras introducían a las aves en una camioneta en el Parque 3 de Febrero. Fueron devueltas a su habitat.

Hoy 12:45

La Policía de la Ciudad detuvo este viernes por la madrugada a un hombre de 36 años y a su hijo adolescente de 15 tras encontrar 13 patos robados del Lago de Regatas, en Palermo, dentro de una camioneta Renault Kangoo.

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El procedimiento policial, que ocurrió cerca de las 6, ocurrió mientras los sospechosos cargaban cajas con las aves en el Parque 3 de Febrero.

Un agente de la Comisaría Vecinal 14 C advirtió el movimiento y pidió apoyo para inspeccionar el vehículo. Los efectivos hallaron tres cajas de cartón con los animales, que fueron recuperados y devueltos al lago; también secuestraron el rodado.

El hombre y su hijo residen en San Martín, provincia de Buenos Aires. La Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de Nancy Aron, ordenó la detención de ambos.

Un aberrante antecedente en 2025

El caso tuvo un insólito y repudiable antecedente en septiembre de 2025 cuando un joven de aproximadamente 20 años robó dos gansos de los Lagos de Palermo y los trasladó en auto hasta una vivienda, donde los soltó en una pileta con agua clorada. Las aves fueron retiradas de su hábitat y expuestas a un ambiente que pudo afectar su salud.

El hecho no fue una reacción improvisada: el joven arrojó migas de pan sobre la orilla para atraer a los animales y, cuando comenzaron a comer, los tomó bruscamente de la cabeza mientras un acompañante filmó la secuencia y el vehículo esperaba estacionado sobre la avenida Sarmiento.

Se robó dos gansos de los Lagos de Palermo y los metió a nadar en la pileta de su casa

Vale recordar que los gansos necesitan fuentes de agua limpia y sin tratamientos químicos para realizar actividades naturales de baño y acicalado. La inmersión en agua con cloro puede causar irritación en las almohadillas de las patas y en la piel de estas aves acuáticas. La ingesta de esa agua también puede provocar problemas gastrointestinales, entre ellos diarreas hemorrágicas.

Los gansos alternan durante buena parte del día entre el agua y la tierra, donde se alimentan de pasto y hierbas. El traslado a una pileta doméstica alteró esas condiciones y los expuso a un entorno ajeno a sus necesidades naturales.