Una explosión sacudió Remedios de Escalada y provocó un incendio de grandes dimensiones

El siniestro se originó tras la rotura de un caño de gas. La emergencia obligó a evacuar establecimientos y viviendas cercanas.
Una fuerte explosión seguida de un incendio, producto de la rotura de un caño de distribución de gas, generó alarma este viernes por la mañana en el centro de Remedios de Escalada, Lanús. El episodio ocurrió en una zona comercial de gran circulación y dejó al momento 20 heridos, cinco de gravedad.
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El hecho se registró a las 9:44, en la intersección de Iberlucea y Coronel Beltrán. Según información del municipio de Lanus, personal de la empresa MetroGAS realizaba trabajos de renovación de redes en el partido y una máquina dañó uno de los caños de la red de distribución, lo que derivó en una explosión.
Al momento, se reportan 20 personas heridas, 5 de ellas de gravedad, que fueron trasladadas al Hospital Interzonal de Agudos Evita. Las demás fueron llevadas al Hospital Local General de Agudos "Dr. Arturo Melo" de Lanús, y a la Unidad Sanitaria Municipal Dr. Luis. A. Máspero, que se encuentra en la zona. Los vecinos de la zona fueron evacuados.
De momento, trabajan en la zona dotaciones de bomberos y defensa civil, mientras llegan refuerzos para asistir los destrozos en la zona, indicó TN. Mientras, los propios vecinos se autoevacuaron y se organizaron para ofrecer ayuda en medio de la urgencia.
Tras la explosión, la fuga alimentó las llamas, que alcanzaron gran altura y sorprendieron a los vecinos de la zona. En el lugar trabajan intensamente personal de bomberos, Defensa Civil, Seguridad y Salud del Municipio de Lanús. Y dotaciones de bomberos de municipios cercanos.
Las autoridades y fuerzas de seguridad trabajan en la zona, con una ampliación del perímetro de evacuación y la disposición del desalojo de viviendas, comercios y un geriátrico cercano. El operativo incluye a dotaciones de bomberos de Lanús y Avellaneda, mientras agentes de Defensa Civil trabajan en la evacuación de las casas y los locales linderos. Producto del estallido, también se registró, hasta el momento, un saldo de 29 autos destrozados por la explosión y el incendio.