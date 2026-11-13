Solicitan 12 dadores de sangre 0 positivo para una mujer que será operada del corazón

La familia de Orellana Estela del Valle atraviesa un momento difícil y solicita la colaboración de la comunidad para reunir los donantes de sangre necesarios antes de una importante intervención quirúrgica.

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Estela será operada del corazón el próximo 26 de noviembre y, para poder afrontar la cirugía, necesita 12 dadores de sangre del grupo 0 positivo.

Por este motivo, sus seres queridos apelan a la buena voluntad de los vecinos y de todas aquellas personas que puedan colaborar con esta causa solidaria. Los interesados en donar deberán acercarse al Banco de Sangre y Plasma Bouzon, ubicado sobre calle Yrigoyen.

En medio de la preocupación y la espera, cada gesto de solidaridad cuenta. La familia mantiene la esperanza de conseguir los 12 donantes a tiempo y agradece profundamente a quienes puedan sumarse y compartir este pedido para que llegue a más personas.