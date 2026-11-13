Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 NOV 2026 | 39º
X
WhatsApp

Solicitan 12 dadores de sangre 0 positivo para una mujer que será operada del corazón

Orellana Estela del Valle necesita la solidaridad de la comunidad para afrontar una cirugía cardíaca prevista para el próximo 26 de noviembre. Familiares y allegados realizan un pedido urgente de donantes de sangre de grupo 0 positivo.

Hoy 12:33

La familia de Orellana Estela del Valle atraviesa un momento difícil y solicita la colaboración de la comunidad para reunir los donantes de sangre necesarios antes de una importante intervención quirúrgica.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Estela será operada del corazón el próximo 26 de noviembre y, para poder afrontar la cirugía, necesita 12 dadores de sangre del grupo 0 positivo.

Por este motivo, sus seres queridos apelan a la buena voluntad de los vecinos y de todas aquellas personas que puedan colaborar con esta causa solidaria. Los interesados en donar deberán acercarse al Banco de Sangre y Plasma Bouzon, ubicado sobre calle Yrigoyen.

En medio de la preocupación y la espera, cada gesto de solidaridad cuenta. La familia mantiene la esperanza de conseguir los 12 donantes a tiempo y agradece profundamente a quienes puedan sumarse y compartir este pedido para que llegue a más personas.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Con transmisión de Canal 7, Argentina inicia la era post Messi con un amistoso ante Uruguay
  2. 2. El tiempo en Santiago del Estero para este viernes 13 de noviembre de 2026: calor, probabilidad de lluvias y una máxima de 39 °C
  3. 3. Violenta pelea en Añatuya: denuncian disparos con una "tumbera" y dos personas terminaron aprehendidas
  4. 4. Millonaria estafa en Suncho Corral: denunció que le vendieron su camioneta sin autorización
  5. 5. Intensa búsqueda en el dique Los Quiroga: un hombre fue arrastrado por la corriente mientras pescaba
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT