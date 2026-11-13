Messi volverá al Monumental: River confirmó un amistoso ante Inter Miami

El Millonario recibirá al equipo estadounidense el próximo 19 de enero de 2027. La Pulga regresará al estadio de Núñez después de su despedida de la Selección Argentina.

Hoy 12:04

River Plate confirmó oficialmente que enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi en un amistoso internacional que se disputará el martes 19 de enero de 2027 en el estadio Monumental. El encuentro marcará el regreso del astro rosarino al escenario donde disputó su último partido con la camiseta de la Selección Argentina.

La noticia fue anunciada este viernes a través de las redes sociales oficiales del Millonario, luego de varios días de rumores y negociaciones entre ambas instituciones. El partido formará parte de la preparación del conjunto estadounidense para la próxima temporada.

La presencia de Messi será el principal atractivo de una jornada especial para el fútbol argentino. El capitán volverá a pisar el césped del Monumental después de su despedida de la Albiceleste en octubre de 2026, cuando enfrentó a Benín.

Días atrás, Cristian "Kily" González, entrenador del Inter Miami, había adelantado que existían conversaciones avanzadas para concretar el encuentro y aseguró que se trataba de una posibilidad muy fuerte. Finalmente, River hizo oficial el amistoso y confirmó la fecha.

De esta manera, el 19 de enero se perfila como una fecha especial para los hinchas del Millonario y los seguidores de Messi, quienes podrán volver a verlo jugar en suelo argentino, esta vez con la camiseta del Inter Miami.