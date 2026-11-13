Central Argentino y Unión Lugones se juegan la clasificación esta noche en La Banda por el Torneo Regional

El Albo recibirá al conjunto de Marcos Carrizo desde las 22.15, por la revancha de la cuarta ronda del certamen. La serie está igualada 2-2 y ambos buscarán avanzar a la próxima instancia.

Hoy 12:15

Central Argentino de La Banda y Unión Lugones protagonizarán esta noche un duelo decisivo por el Torneo Regional Federal Amateur 2026/27. El encuentro comenzará a las 22.15 en el estadio Dr. Osvaldo Juárez y definirá cuál de los dos representantes santiagueños continuará en carrera por el ascenso al Federal A.

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La serie llega completamente abierta luego del empate 2-2 en el partido de ida, disputado en Colonia Dora. Ahora, el Albo intentará aprovechar su condición de local para quedarse con la clasificación, mientras que Unión Lugones buscará dar el golpe en La Banda y seguir avanzando en la competencia.

El encuentro corresponde a la cuarta ronda eliminatoria de la Región Centro y garantiza que al menos un equipo santiagueño estará presente en la siguiente fase del certamen.

El arbitraje estará a cargo de Marcos Gabriel Ledesma, de la Liga Loretana, acompañado por Santiago Coria y Mario Esteban Navarro como asistentes. En tanto, Julio Ramón Villarreal será el cuarto árbitro.